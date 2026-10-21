به گزارش خبرنگار مهر، بهمن عبداللهی که به خراسان جنوبی سفر کرده است، امروز در دیدار با استاندار خراسان جنوبی اظهار کرد: حمایت بیشتر از بخش تعاون، زمینه‌ساز رونق اقتصادی کشور است و می‌تواند بخشی از بار مسئولیت‌های دولت را کاهش دهد.

ضرورت تشکیل شورای توسعه تعاون در استان‌ها

وی با اشاره به سند توسعه بخش تعاون کشور خاطرنشان کرد: بر اساس این سند، شورای توسعه بخش تعاون باید در هر استان تشکیل شود. ریاست این شورا بر عهده استاندار یا معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری است و فعالیت آن می‌تواند نقش مؤثری در توسعه بخش تعاون در استان‌ها داشته باشد.

رئیس اتاق تعاون ایران همچنین با اشاره به ظرفیت‌های معدنی خراسان جنوبی، خواستار تشکیل تعاونی‌های معدنی با حمایت استاندار شد و بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای توسعه فعالیت‌های تعاونی در این بخش تأکید کرد.

خراسان جنوبی پیشتاز در بخش تعاون

عبداللهی در ادامه با اشاره به دستاوردهای بخش تعاون خراسان جنوبی تصریح کرد: کسب رتبه برتر کشوری توسط اتاق تعاون استان و انتخاب دو تعاونی خراسان جنوبی در بخش‌های مسکن و کارگری به‌عنوان تعاونی‌های برتر کشور، نشان‌دهنده مدیریت مناسب و اقدامات انجام‌شده در این حوزه است.

وی همراهی استاندار خراسان جنوبی را در دستیابی به این موفقیت‌ها مؤثر دانست و بر اهمیت تداوم حمایت‌ها برای تقویت جایگاه بخش تعاون و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های اقتصادی استان تأکید کرد.