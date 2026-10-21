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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۳

مساجد گناوه برای برگزاری مراسم ایام فاطمیه آماده می‌شوند

مساجد گناوه برای برگزاری مراسم ایام فاطمیه آماده می‌شوند

بوشهر-- رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گناوه از برنامه‌ریزی و هماهنگی با ائمه جماعات مساجد برای برگزاری مراسم سوگواری ایام فاطمیه و ترویج معارف فاطمی خبر داد.

حجت‌الاسلام سید محمد جواد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری نشست با ائمه جماعات مساجد شهرستان خبر داد و بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم برای برگزاری مراسم باشکوه ایام فاطمیه و تقویت نقش فرهنگی و مذهبی مساجد تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه مساجد در ترویج معارف دینی، اظهار کرد: برنامه‌های ایام فاطمیه باید علاوه بر مداحی و روضه‌خوانی، با تبیین سیره و سبک زندگی حضرت فاطمه زهرا (س) همراه باشد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گناوه افزود: توجه به نیازهای فرهنگی نسل جوان و فراهم کردن زمینه حضور پرشور اقشار مختلف مردم در مراسم سوگواری این ایام ، از محورهای مهم برنامه‌های امسال است.

حجت الاسلام جعفری بر بهره‌گیری از ظرفیت ائمه جماعات و فعالان فرهنگی مساجد برای برگزاری مراسمی اثرگذار و ترویج فرهنگ فاطمی در شهر و روستاهای شهرستان تأکید کرد و افزود: در این نشست نیز تبدیل مساجد به کانون های پرشور بصیرت افزایی و سوگواری فاطمی مورد تاکید قرار گرفت.

کد مطلب 6985206

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