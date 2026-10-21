به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی سنگدوینی ظهر چهارشنبه در آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد سازمان ملی استاندارد را یکی از مجموعه‌های مهم در حفظ سلامت مردم و تضمین کیفیت محصولات دانست و اظهار کرد: از مواد غذایی مورد استفاده روزانه مردم تا تجهیزات و محصولات صنعتی، همگی به نظارت دقیق و کنترل کیفیت نیاز دارند.

وی با اشاره به گستردگی مأموریت‌های سازمان استاندارد افزود: این مجموعه با وجود محدودیت‌های نیروی انسانی و امکانات، مسئولیت نظارت بر کیفیت کالاهای تولید داخل و وارداتی را بر عهده دارد و تقویت زیرساخت‌های آزمایشگاهی می‌تواند دقت کنترل‌ها و شناسایی محصولات غیراستاندارد را افزایش دهد.

نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس با قدردانی از عملکرد اداره کل استاندارد گلستان و انتخاب این مجموعه به‌عنوان دستگاه نمونه کشوری اظهار کرد: توسعه تجهیزات آزمایشگاهی و تقویت امکانات نظارتی، سرمایه‌گذاری ضروری برای صیانت از سلامت مصرف‌کنندگان و ارتقای کیفیت تولید است.

مدیریت مصرف، مکمل افزایش تولید انرژی

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهمیت انرژی در اقتصاد کشورها اظهار کرد: انرژی یکی از مؤلفه‌های راهبردی اقتصاد است و هرگونه اختلال در تأمین آن می‌تواند فعالیت صنایع و واحدهای تولیدی را تحت تأثیر قرار دهد.

وی افزود: برای عبور از ناترازی انرژی، افزایش ظرفیت تولید نفت، گاز و برق به‌تنهایی کافی نیست و مدیریت مصرف و اصلاح الگوی استفاده از انرژی نیز باید با جدیت دنبال شود.

نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس با اشاره به آسیب‌دیدن بخشی از زیرساخت‌های انرژی در جریان حملات دشمن گفت: تلاش شبانه‌روزی نیروهای متخصص و کارکنان صنعت انرژی موجب شد روند تأمین انرژی و حمل‌ونقل کشور متوقف نشود و اقدامات لازم برای بازگرداندن ظرفیت‌های آسیب‌دیده به چرخه بهره‌برداری انجام گیرد.

وی با قدردانی از کارکنان صنعت نفت، نیروگاه‌ها و فعالان بخش تولید خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان نیز در شرایط دشوار اقتصادی و با وجود آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌ها، فعالیت خود را ادامه دادند و برای تأمین نیازهای مردم پای کار ماندند.

صرفه‌جویی در مصرف گاز، راهی برای حمایت از صنایع

سنگدوینی با تأکید بر نقش مردم در مدیریت مصرف انرژی اظهار کرد: بر اساس برآوردهای مطرح‌شده، کاهش یک درجه‌ای دمای محیط خانه‌ها در زمستان می‌تواند روزانه حدود ۲۵ میلیون مترمکعب در مصرف گاز صرفه‌جویی ایجاد کند؛ ظرفیتی که می‌تواند در مدیریت اوج مصرف و تأمین انرژی بخش‌های مختلف مؤثر باشد.

وی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را از دیگر راهکارهای کاهش ناترازی دانست و گفت: گسترش تولید برق از منابع پاک می‌تواند به متنوع‌سازی سبد انرژی کشور و کاهش فشار بر شبکه برق کمک کند.

تأمین انرژی مردم و تولیدکنندگان در اولویت باشد

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به ضرورت آمادگی برای فصل سرد سال اظهار کرد: تأمین سوخت نیروگاه‌ها و برنامه‌ریزی برای مدیریت مصرف باید به‌گونه‌ای انجام شود که در زمستان، مردم و واحدهای تولیدی با کمترین مشکل مواجه شوند.

وی افزود: هماهنگی میان وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سایر دستگاه‌های مسئول برای تأمین گاز و سوخت مایع نیروگاه‌ها اهمیت زیادی دارد و باید از ظرفیت‌های موجود برای جلوگیری از اختلال در تأمین انرژی استفاده شود.

سنگدوینی با اشاره به پیش‌بینی سوخت جایگزین برای واحدهای تولیدی در گلستان گفت: استفاده از سوخت دوم در صورت کاهش فشار گاز می‌تواند به استمرار فعالیت واحدهای تولیدی کمک کند.

وی تأکید کرد: مردم و تولید دو اولویت اساسی کشور هستند و برنامه‌ریزی برای تأمین پایدار انرژی این دو بخش باید در دستور کار همه دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس با قدردانی از تلاش کارکنان حوزه استاندارد، به‌ویژه بانوان فعال در بخش کنترل کیفیت، اظهار کرد: نظارت دقیق بر کیفیت کالاها، مدیریت مصرف انرژی و حمایت از تولیدکنندگان، سه ضرورت مهم برای حفظ سلامت مردم، استمرار تولید و عبور از چالش‌های اقتصادی کشور است.