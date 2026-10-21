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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۳

مردم و تولیدکنندگان نباید در زمستان امسال با کمبود انرژی روبه‌رو شوند

مردم و تولیدکنندگان نباید در زمستان امسال با کمبود انرژی روبه‌رو شوند

گرگان- نماینده مردم گرگان و آق‌قلا گفت: عبور از ناترازی، علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، به اصلاح الگوی مصرف نیاز دارد تا در زمستان امسال تأمین انرژی مردم و واحدهای تولیدی با اختلال مواجه نشود.

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی سنگدوینی ظهر چهارشنبه در آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد سازمان ملی استاندارد را یکی از مجموعه‌های مهم در حفظ سلامت مردم و تضمین کیفیت محصولات دانست و اظهار کرد: از مواد غذایی مورد استفاده روزانه مردم تا تجهیزات و محصولات صنعتی، همگی به نظارت دقیق و کنترل کیفیت نیاز دارند.

وی با اشاره به گستردگی مأموریت‌های سازمان استاندارد افزود: این مجموعه با وجود محدودیت‌های نیروی انسانی و امکانات، مسئولیت نظارت بر کیفیت کالاهای تولید داخل و وارداتی را بر عهده دارد و تقویت زیرساخت‌های آزمایشگاهی می‌تواند دقت کنترل‌ها و شناسایی محصولات غیراستاندارد را افزایش دهد.

نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس با قدردانی از عملکرد اداره کل استاندارد گلستان و انتخاب این مجموعه به‌عنوان دستگاه نمونه کشوری اظهار کرد: توسعه تجهیزات آزمایشگاهی و تقویت امکانات نظارتی، سرمایه‌گذاری ضروری برای صیانت از سلامت مصرف‌کنندگان و ارتقای کیفیت تولید است.

مدیریت مصرف، مکمل افزایش تولید انرژی

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهمیت انرژی در اقتصاد کشورها اظهار کرد: انرژی یکی از مؤلفه‌های راهبردی اقتصاد است و هرگونه اختلال در تأمین آن می‌تواند فعالیت صنایع و واحدهای تولیدی را تحت تأثیر قرار دهد.

وی افزود: برای عبور از ناترازی انرژی، افزایش ظرفیت تولید نفت، گاز و برق به‌تنهایی کافی نیست و مدیریت مصرف و اصلاح الگوی استفاده از انرژی نیز باید با جدیت دنبال شود.

نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس با اشاره به آسیب‌دیدن بخشی از زیرساخت‌های انرژی در جریان حملات دشمن گفت: تلاش شبانه‌روزی نیروهای متخصص و کارکنان صنعت انرژی موجب شد روند تأمین انرژی و حمل‌ونقل کشور متوقف نشود و اقدامات لازم برای بازگرداندن ظرفیت‌های آسیب‌دیده به چرخه بهره‌برداری انجام گیرد.

وی با قدردانی از کارکنان صنعت نفت، نیروگاه‌ها و فعالان بخش تولید خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان نیز در شرایط دشوار اقتصادی و با وجود آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌ها، فعالیت خود را ادامه دادند و برای تأمین نیازهای مردم پای کار ماندند.

صرفه‌جویی در مصرف گاز، راهی برای حمایت از صنایع

سنگدوینی با تأکید بر نقش مردم در مدیریت مصرف انرژی اظهار کرد: بر اساس برآوردهای مطرح‌شده، کاهش یک درجه‌ای دمای محیط خانه‌ها در زمستان می‌تواند روزانه حدود ۲۵ میلیون مترمکعب در مصرف گاز صرفه‌جویی ایجاد کند؛ ظرفیتی که می‌تواند در مدیریت اوج مصرف و تأمین انرژی بخش‌های مختلف مؤثر باشد.

وی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را از دیگر راهکارهای کاهش ناترازی دانست و گفت: گسترش تولید برق از منابع پاک می‌تواند به متنوع‌سازی سبد انرژی کشور و کاهش فشار بر شبکه برق کمک کند.

تأمین انرژی مردم و تولیدکنندگان در اولویت باشد

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به ضرورت آمادگی برای فصل سرد سال اظهار کرد: تأمین سوخت نیروگاه‌ها و برنامه‌ریزی برای مدیریت مصرف باید به‌گونه‌ای انجام شود که در زمستان، مردم و واحدهای تولیدی با کمترین مشکل مواجه شوند.

وی افزود: هماهنگی میان وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سایر دستگاه‌های مسئول برای تأمین گاز و سوخت مایع نیروگاه‌ها اهمیت زیادی دارد و باید از ظرفیت‌های موجود برای جلوگیری از اختلال در تأمین انرژی استفاده شود.

سنگدوینی با اشاره به پیش‌بینی سوخت جایگزین برای واحدهای تولیدی در گلستان گفت: استفاده از سوخت دوم در صورت کاهش فشار گاز می‌تواند به استمرار فعالیت واحدهای تولیدی کمک کند.

وی تأکید کرد: مردم و تولید دو اولویت اساسی کشور هستند و برنامه‌ریزی برای تأمین پایدار انرژی این دو بخش باید در دستور کار همه دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس با قدردانی از تلاش کارکنان حوزه استاندارد، به‌ویژه بانوان فعال در بخش کنترل کیفیت، اظهار کرد: نظارت دقیق بر کیفیت کالاها، مدیریت مصرف انرژی و حمایت از تولیدکنندگان، سه ضرورت مهم برای حفظ سلامت مردم، استمرار تولید و عبور از چالش‌های اقتصادی کشور است.

کد مطلب 6985209

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