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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۵

رهاسازی ۳ پرنده در منطقه حفاظت‌شده تالاب بین‌المللی شادگان

رهاسازی ۳ پرنده در منطقه حفاظت‌شده تالاب بین‌المللی شادگان

اهواز ـ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شادگان از تخریب یک کوخه و رهاسازی سه پرنده در تالاب بین المللی شادگان خبرداد.

سید محمدحسن فقیه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گشت و کنترل یگان اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان در تالاب بین‌المللی شادگان آغاز شد و در جریان این عملیات، یک باب کوخه شناسایی و تخریب شد.

وی افزود: در ادامه این گشت، دو رشته تور مورد استفاده برای صید و زنده‌گیری پرندگان کشف و در محل امحا شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شادگان ادامه داد: در این عملیات همچنین دو قطعه قمری و یک فرد دلیجه از ادوات و محل‌های غیرمجاز رهاسازی و به طبیعت بازگردانده شدند.

وی تأکید کرد: گشت و کنترل تالاب بین‌المللی شادگان با هدف مقابله با صید و زنده‌گیری غیرمجاز پرندگان و حفاظت از تنوع زیستی منطقه به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، کوخه به سازه یا مخفیگاهی گفته می‌شود که شکارچیان در مناطق طبیعی، به‌ویژه تالاب‌ها و زیستگاه‌های پرندگان، برای شکار یا زنده‌گیری پرندگان ایجاد می‌کنن که معمولاً فرد داخل کوخه مخفی می‌شود و با استفاده از تور، دام یا پرندگان طعمه اقدام به شکار یا زنده‌گیری پرندگان می‌کند.

کد مطلب 6985224

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