سارق موتورسیکلت در نجف آباد دستگیر شد؛کشف۴هزار لیتر سوخت قاچاق 

سرهنگ اکبر احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مهم‌ترین اقدامات انتظامی شهرستان نجف آباد اظهار کرد: مأموران گشت کلانتری ۱۱ نجف‌آباد هنگام گشت‌زنی هدفمند در یکی از معابر شهر، به یک دستگاه موتورسیکلت مشکوک شدند که پس از استعلام مشخص شد وسیله نقلیه مذکور از یکی از شهرستان‌های همجوار به سرقت رفته است.

وی افزود: مأموران بلافاصله وارد عمل شده و در عملیاتی ضربتی موتورسیکلت مسروقه را توقیف و سارق را دستگیر کردند که متهم در تحقیقات اولیه پلیس به چهار فقره سرقت موتورسیکلت اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نجف‌آباد با اشاره به توصیه به شهروندان در خصوص تجهیز وسایل نقلیه به سیستم‌های ضدسرقت و قفل و زنجیر تصریح کرد: شهروندان باید از پارک موتورسیکلت در مکان‌های ناامن و فاقد روشنایی خودداری کرده و هرگونه مورد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کشف بیش از ۴ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در یک انبار

سرهنگ احمدی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح نظارت بر نگهداری و عرضه فرآورده‌های نفتی اشاره کرد و گفت: مأموران یگان امداد شهرستان نجف‌آباد با دریافت گزارشی مبنی بر نگهداری غیرقانونی فرآورده‌های نفتی در یک انبار، بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی و همراهی نماینده شرکت نفت در محل مورد نظر حاضر شدند و در بازرسی دقیق از انبار، بیش از چهار هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نجف‌آباد ارزش این محموله سوختی را ۶۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و خاطرنشان کرد: در این رابطه فرد متخلف شناسایی شد و پرونده تشکیل‌شده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارجاع یافت.