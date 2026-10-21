تبدیل ظرفیت هوش مصنوعی به نهضت تولید محتوای آموزشی در علوم پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر شقایق حق‌جوی جوانمرد، رییس دانشگاه علوم پزشکی هوشمند در مراسم اختتامیه بوت‌کمپ «تولید محتوا با هوش مصنوعی» با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای توسعه منابع آموزشی، گفت: پایان یک بوت‌کمپ زمانی معنا پیدا می‌کند که شرکت‌کنندگان آموخته‌های خود را به کار بگیرند و تولید محتوای آموزشی خلاقانه و کاربردی را آغاز کنند.

وی با اشاره به مأموریت دانشگاه علوم پزشکی هوشمند در توسعه منابع آموزشی مورد نیاز دانشجویان علوم پزشکی، بر ضرورت تبدیل مهارت‌های فناورانه اعضای جامعه دانشگاهی به تولید محتوای آموزشی باکیفیت و نوآورانه تأکید کرد.

حق‌جوی با بیان اینکه یکی از مأموریت‌های مهم دانشگاه علوم پزشکی هوشمند، ایجاد مخزنی جامع از محتوای آموزشی مورد نیاز دانشجویان رشته‌های مختلف علوم پزشکی است، اظهار کرد: ما در دانشگاه علوم پزشکی هوشمند به دلیل مأموریتی که بر عهده داریم، باید مخزن بزرگی از محتوای آموزشی مورد نیاز دانشجویان در رشته‌های مختلف فراهم کنیم و به دنبال آن هستیم که با استفاده از تحولات فناورانه و ابزارهای هوش مصنوعی، تحقق این مأموریت را تسهیل کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هوشمند با اشاره به ظرفیت ابزارهای هوش مصنوعی در تسهیل فرآیند تولید محتوا، افزود: توسعه این فناوری‌ها فرصتی فراهم کرده است تا بتوان با مشارکت استادان و صاحبان دانش تخصصی، تولید محتوای آموزشی را در مقیاسی گسترده‌تر دنبال کرد.

وی با اشاره به ضرورت مشارکت جامعه دانشگاهی در این مسیر، بر اهمیت شکل‌گیری حرکتی فراگیر برای تولید محتوای آموزشی تأکید کرد و گفت: هدف آن است که با استفاده از ظرفیت علمی استادان و امکاناتی که فناوری‌های نوین در اختیار قرار داده‌اند، فرآیند تولید محتوای مورد نیاز دانشجویان تسهیل شود.

حق‌جوی جوانمرد با تشریح تفاوت بوت‌کمپ با شیوه‌های متداول آموزش، اظهار داشت: ویژگی این قالب آموزشی آن است که شرکت‌کنندگان را برای آغاز یک مأموریت عملی آماده می‌کند و صرفاً به انتقال دانش و معرفی ابزارها محدود نمی‌شود. بوت‌کمپ زمانی تمام می‌شود که افرادی که برای انجام کاری آماده شده‌اند، آن کار را واقعاً انجام دهند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هوشمند با ابراز امیدواری نسبت به دستاوردهای این دوره، تصریح کرد: انتظار داریم شرکت‌کنندگان با تلفیق دانش تخصصی پیشین خود و مهارت‌هایی که در این بوت‌کمپ آموخته‌اند، تولید محتواهای آموزشی نوآورانه، خلاقانه و جذاب را در حوزه‌های تخصصی خود آغاز کنند.

وی همچنین بر اهمیت ایجاد انگیزه در فراگیران تأکید کرد و گفت: هدف از برگزاری چنین برنامه‌هایی تنها آموزش ابزارهای فناورانه نیست، بلکه باید شرایطی فراهم شود که شرکت‌کنندگان با انگیزه، آمادگی و توانمندی لازم وارد عرصه تولید محتوای آموزشی شوند.

حمایت از تولیدکنندگان محتوا و گسترش دسترسی به دانش

حق‌جوی جوانمرد در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به برنامه معرفی ابزارها و امکانات مورد نیاز شرکت‌کنندگان در ادامه مراسم اختتامیه، ابراز امیدواری کرد که این امکانات بتواند زمینه آغاز فعالیت عملی فراگیران را فراهم کند.

وی همچنین با اشاره به پیش‌بینی مشوق‌ها و جوایز برای تولیدکنندگان محتوای آموزشی، بر حمایت از مشارکت‌کنندگان در این مسیر تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد که آثار تولیدشده بتواند زمینه بهره‌مندی طیف گسترده‌تری از دانشجویان و علاقه‌مندان را از دانش تخصصی استادان فراهم سازد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هوشمند با تأکید بر ارزش اجتماعی و آموزشی اشتراک‌گذاری دانش، تولید محتوای آموزشی را فرصتی برای انتقال تجربه و گسترش بهره‌مندی از ظرفیت علمی جامعه دانشگاهی دانست و ابراز امیدواری کرد که این حرکت، تجربه‌ای لذت‌بخش و اثربخش از یادگیری را برای مخاطبان رقم بزند.