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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۳

معرفی هیئت انتخاب آثار بخش «سردار آسمانی» جشنواره تئاتر مقاومت

معرفی هیئت انتخاب آثار بخش «سردار آسمانی» جشنواره تئاتر مقاومت

هیئت انتخاب بخش «سردار آسمانی» جشنواره تئاتر مقاومت معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری رویداد، هیئت انتخاب آثار بخش «سردار آسمانی» بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت معرفی شدند. شهاب راحله، هادی کیانی و داریوش نصیری ارزیابی و انتخاب آثار این بخش را بر عهده دارند.

بخش «سردار آسمانی» جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت در هفته پایانی آبان‌ برگزار می‌شود.

بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت با شعار «ایران، صحنه جاودان مقاومت» به دبیری محمد کاظم‌تبار و توسط انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح، از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ آغاز شده و تا پاییز سال ۱۴۰۵ در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6985228

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