به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گلشن، ظهر چهارشنبه در جلسه برنامه‌ریزی راهپیمایی ۱۳ آبان که در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار شد، با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری باشکوه برنامه‌های این مناسبت اظهار کرد: برنامه‌های فرهنگی، مذهبی و تجمعات شبانه باید با مشارکت دستگاه‌های مسئول و در راستای تقویت روحیه استکبارستیزی و تبیین ارزش‌های انقلاب اسلامی برگزار شود.

فرماندار لنگرود با پیشنهاد اختصاص یکی از تجمعات شبانه به گرامیداشت شهدای دانش‌آموز و دانشجو افزود: بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان با بررسی و احصای آمار شهدای دانش‌آموز و دانشجوی لنگرود، زمینه برگزاری برنامه‌ای ویژه برای پاسداشت یاد و خاطره این شهدا را فراهم کند.

وی همچنین از برگزاری همایش و نشست تبیینی با موضوع مقاومت اسلامی و استکبارستیزی در دانشگاه آزاد اسلامی استقبال کرد و گفت: با هماهنگی سخنرانان مناسب، می‌توان در این برنامه به تبیین حوادث آبان‌ماه، جنایات آمریکا و نقش مقاومت در مقابله با استکبار جهانی پرداخت.

ظرفیت‌های فرهنگی شهرستان برای تبیین آرمان‌های انقلاب به کار گرفته شود

گلشن با اشاره به اهمیت فضاسازی شهری در ایام منتهی به ۱۳ آبان، بر همکاری شهرداری در زمینه تأمین پرچم و اجرای برنامه‌های مرتبط تأکید کرد و افزود: استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری شهرستان، از جمله انجمن شعر، برای برگزاری مراسم شعرخوانی با موضوع استکبارستیزی و مقاومت نیز در دستور کار قرار گیرد.

وی با بیان اینکه مناسبت‌های ملی و مذهبی فرصت مناسبی برای تبیین آرمان‌های انقلاب اسلامی هستند، بیان کرد: می‌توان از ظرفیت مراسم مذهبی، به‌ویژه برنامه‌های مرتبط با ایام فاطمیه، برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و پاسداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی بهره گرفت.

فرماندار لنگرود در پایان گفت: هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی برای اجرای برنامه‌هایی منسجم و اثرگذار تأکید کرد و خواستار مشارکت همه مجموعه‌های مرتبط در برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم ۱۳ آبان، ضرورت دارد.