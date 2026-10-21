فرمانی: ناوگان زمستانی خدمات شهری قزوین نوسازی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فرمانی با اشاره به ضرورت آماده‌سازی تجهیزات خدمات شهری پیش از آغاز بارش‌های زمستانی، اظهار کرد: احتمال بارش برف و وقوع یخبندان، لزوم استفاده از ماشین‌آلات به‌روز و تجهیزات کارآمد را برای حفظ ایمنی معابر و تداوم خدمات‌رسانی به شهروندان افزایش می‌دهد.

وی افزود: بهره‌گیری از تجهیزات مدرن می‌تواند سرعت و دقت عملیات برف‌روبی و یخ‌زدایی را افزایش دهد، هزینه‌های نگهداری ماشین‌آلات را کاهش دهد و به استفاده مؤثرتر از نیروی انسانی منجر شود.

آمادگی زمستانی با نوسازی تجهیزات و ناوگان فرسوده

عضو شورای اسلامی شهر قزوین با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی پیش از شروع بارش‌ها تصریح کرد: بررسی وضعیت ماشین‌آلات موجود، شناسایی کمبودها، تأمین تجهیزات مورد نیاز و نوسازی ناوگان فرسوده باید در اولویت سازمان مدیریت پسماند شهرداری قرار گیرد تا این مجموعه بتواند در شرایط نامساعد جوی نیز خدمات مطلوبی ارائه کند.

فرمانی خاطرنشان کرد: مدیریت شهری کارآمد صرفاً به رفع مشکلات پس از وقوع محدود نمی‌شود، بلکه با پیش‌بینی نیازها و فراهم‌کردن زیرساخت‌ها و امکانات لازم، می‌توان از بروز اختلال در خدمات شهری پیشگیری کرد و رضایتمندی شهروندان را افزایش داد.

وی همچنین آموزش نیروهای اجرایی، تقویت توان عملیاتی سازمان مدیریت پسماند و استفاده هدفمند از فناوری‌ها و تجهیزات نوین را از الزامات آمادگی برای فصل زمستان دانست.

عضو شورای اسلامی شهر قزوین در پایان تأکید کرد: آماده‌سازی به‌موقع ناوگان و تجهیزات زمستانی، علاوه بر کمک به حفظ پاکیزگی و بازگشایی معابر، در ارتقای ایمنی تردد و تأمین آسایش شهروندان نقش مؤثری دارد.