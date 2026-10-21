صیانت از آراء مردم مهمترین وظیفه مسئولان در انتخابات است

به گزارش خبرنگار مهر ، حبیب عفری‌ ظهر امروز چهارشنبه در جمع کاربران انتخابات شهرستان شادگان اظهارکرد: ارتقای دانش و مهارت کاربران انتخاباتی و آشنایی کامل آنان با دستورالعمل‌ ها و الزامات فنی نقش مهمی در افزایش آمادگی برای برگزاری انتخاباتی سالم، شفاف و قانونمند دارد.

وی با بیان اینکه صیانت از آرای مردم را یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌ های عوامل اجرایی انتخابات دانست و افزود: انتخابات امانتی در دست مجریان و دست‌ اندرکاران است و همه باید با رعایت قانون، بی‌ طرفی و امانتداری، زمینه برگزاری انتخاباتی سالم و شفاف را فراهم کنند.

عفری‌ همچنین از تلاش‌ ها و زحمات کمیته فناوری ستاد انتخابات شهرستان در برگزاری دوره‌ های آموزشی و اجرای عملی فرآیند انتخابات تمام‌الکترونیک قدردانی کرد و بیان کرد: آشنایی کامل کاربران و آموزش مستمر با فرآیندهای فنی و اجرایی انتخابات تمام‌الکترونیک زمینه‌ ساز افزایش دقت، سرعت و سلامت در روند رأی‌ گیری و صیانت از آرای مردم خواهد بود.

سرپرست فرمانداری شادگان با بیان اینکه سلامت، امنیت و مشارکت ملی مردم در انتخابات بسیار مهم است، گفت: سلامت انتخابات و صیانت از رأی مردم از وظایف مسوولان برگزاری انتخابات به شمار می‌رود.