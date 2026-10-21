فراخوان دانشجویان آلمان برای تظاهرات سراسری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، تشکل دانشجویی «نسل زد به پا می‌خیزد» در آلمان خواستار برگزاری تظاهرات در ۳۱ اکتبر (۹ آبان) در برلین، هامبورگ، کلن، فرانکفورت، مونیخ و دیگر شهرها شده است.

معترضان قصد دارند به کاهش بودجه آموزش و خدمات اجتماعی، افزایش هزینه‌های زندگی و برنامه‌های مربوط به سربازگیری اجباری اعتراض کنند.

فلوریان نات، سخنگوی پلیس برلین اعلام کرد مقام‌های امنیتی نگران‌ هستند گروه‌های افراطی از این تجمعات برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنند. منابع امنیتی نیز درباره احتمال بروز خشونت، آتش‌سوزی و درگیری با پلیس هشدار داده‌اند.

در مقابل، اکرم سلو، از بنیان‌گذاران این تشکل دانشجویی تأکید کرد که تظاهرات به‌ صورت مسالمت‌آمیز برگزار خواهد شد و این گروه هرگونه خشونت را رد می‌کند.

این تشکل در بیانیه خود خواستار سرمایه‌گذاری بیشتر در آموزش، تأمین اجتماعی، بهداشت و فراهم کردن شرایط زندگی مقرون‌به‌صرفه شده و اعلام کرده است که جوانان نمی‌خواهند تصمیم‌های مربوط به آینده‌شان بدون شنیده شدن صدای آن‌ها اتخاذ شود.