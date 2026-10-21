حل مشکلات مدارس با به رسمیت شناختن فکر دانش آموزان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، صادق حسین‌زاده ملکی، در مراسم اختتامیه کشوری پانزدهمین دوره جشنواره نوجوان سالم که به صورت برخط با استان یزد برگزار شد، اظهار کرد: بهره برگزاری این جشنواره و رویدادها، حضور پرنشاط، خلاق و فعال دانش‌آموزان است که مقدمه بسیاری از اتفاقات مبارک امروز و آینده کشور خواهد بود.

وی افزود: وقتی که دانش‌آموزان در این رویدادها شرکت می‌کنند، در دیگر مراحل زندگی نیز از بسیاری از فرصت‌های مغتنم خوشبختی، بهره‌مند می‌شوند زیرا به واسطه ابتکارات، تجربیات و خلاقیت‌های خود، می‌توانند در بسیاری از مسائل زندگی پیشروتر از همسالان خود باشند.

ملکی به اهمیت برگزاری این رویدادها اشاره و تاکید کرد: بسیاری از مسئولان، دغدغه‌مندان، هنرمندان و مدیران کشور تجربیات موفقی در این رویدادها داشتند و به نقش‌پذیری و تجربه فرادرسی پرداخته‌اند.

معاون وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: یکی از مهم‌ترین عناصر تاثیر گذار در کشور، خود دانش‌آموزان هستند اگر فکر، دغدعه و توانمندی آنان را به رسمیت بشناسیم آن‌ها می‌توانند بسیاری از مشکلات را مرتفع کنند.

وی افزود: بسیاری از چالش‌ها در فضای مدارس توسط دانش‌آموزان بهتر حل و فصل می‌شود در این صورت فضای مدرسه یک فضای پرنشاط برای رسیدن به اهداف نظام تعلیم و تربیت خواهد شد.

ملکی همچنین تاکید کرد: لازم است از مدیران کل استان‌ها، مسئولان دستگاه‌های همکار با این جشنواره تشکر و قدردانی کنم امیدوارم همه در شناخت و انجام تکالیف عهده‌دار موفق باشیم و وظایف خود را نسبت به دانش‌آموزان که سرمایه‌های اصلی جمهوری اسلامی ایران و جریان حق علیه باطل در ایران و جهان هستند، انجام دهیم.