ارائه بسته پیشنهادی در وهله اول به ایران / سولانا پیشنهادهای جدید دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، "کریستین گالاچ" درگفتگو با روزنامه عکاظ عربستان اعلام کرد: خاویر سولانا در سفر قریب الوقوع خود به تهران پیشنهادهای جدیدی به همراه دارد.

سخنگوی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا درادامه افزود: هدف از ارائه این پیشنهادها تشویق ایران به همکاری با جامعه بین المللی است.

درادامه گالاچ تصریح کرد: سولانا ترجیح داد که این پیشنهادها پیش از آنکه در اختیار رسانه ها قرارگیرد، در مرحله اول به طرف ایرانی ارائه شود.

وی درادامه با اشاره به اینکه رایزنی ها با ایران همچنان ادامه دارد، در سخنانی ادعا کرد: از طرف ایرانی درخواست می کنیم تا درباره مسئله هسته ای ایران حقایقی را ارائه دهد که اثبات کننده صلح آمیز بودن برنامه هسته این کشور باشد.

خاویر سولانا فردا شنبه وارد تهران می شود و خبرها حاکی از آن است که بسته پیشنهادی جدید غرب حاوی نکات جدیدی نیست و به نوعی تکرار بسته پیشنهادی تابستان 2006 است که از سوی تهران رد شد.

ایران همیشه بر حق غنی سازی خود تاکید کرده و هرگونه پیشنهاد نافی این حق را مغایر با منافع ملی خویش و قوانین بین المللی دانسته و رده کرده است و در ضمن بر همکاری کامل و شفاف ساز با آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان نهاد بین المللی مسئول در این باره تاکید نموده است.