مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامتان» برگزار خواهد شد

محمد توانا در گفتگو با خبرنگار مهر کرد: مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامتان» با حضور ۲۲ تیم قرآنی کانون های مساجد استان اردبیل پنجشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ در امامزاده سید صدرالدین (ع) برگزار می شود، این مرحله پس از پایان موفق مرحله شهرستانی با حضور ۵۸ تیم قرآنی در شهرستان‌های استان اردبیل برای رقابت در سطح استان خواهد بود.

وی با بیان این مطلب که هر تیم قرآنی متشکل از ۹ فعال قرآنی در رشته های مختلف است، تاکید کرد: هدف اصلی مسابقات قرآنی «مدهامتان»، تقویت فعالیت‌های قرآنی در بستر مسجد و شناسایی استعدادهای برتر حوزه قرآنی است.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل گفت: هجدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامتان» در رشته‌های متنوعی از جمله قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ عمومی (۱ جزء، ۳ جزء و ۵ جزء)، حفظ تخصصی (۱۰ جزء، ۲۰ جزء و کل)، اذان، مکبری، دعاخوانی، هنر قرآنی (خوشنویسی و نقاشی آیات)، قصه‌گویی قرآنی، ترجمه‌خوانی و قرائت نماز برگزار می‌شود.

توانا افزود: برگزیدگان شهرستان‌ها در این مرحله به رقابت خواهند پرداخت و در نهایت نمایندگان کانون های مساجد استان اردبیل برای حضور در سطح ملی معرفی خواهند شد.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل با اشاره به اینکه مسابقات قرآنی «مدهامتان» در ادوار گذشته با استقبال پرشور تیم‌های قرآنی همراه بوده است، خاطرنشان کرد: این جشنواره قرآنی توانسته بستری مؤثر برای رقابت و ارتقای سطح فعالیت‌های قرآنی کانون های مساجد استان باشد.