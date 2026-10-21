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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۴

دستگیری باند سه‌نفره سارقان اماکن خصوصی و کشف ۱۳ فقره سرقت در دماوند

دستگیری باند سه‌نفره سارقان اماکن خصوصی و کشف ۱۳ فقره سرقت در دماوند

دماوند- فرمانده انتظامی دماوند از دستگیری سه متهم به سرقت اماکن خصوصی در بخش رودهن خبر داد که در جریان تحقیقات پلیسی به ارتکاب ۱۳ فقره سرقت اعتراف کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی ملکی، ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از شناسایی و دستگیری باند سه‌نفره سارقان اماکن خصوصی در دماوند و کشف اموال مسروقه خبر داد و گفت: اعضای این باند به ۱۳ فقره سرقت اعتراف کرده‌اند.

ملکی با اشاره به آغاز تحقیقات در پی وقوع سرقت‌هایی از اماکن خصوصی اظهار کرد: پس از ثبت گزارش‌های مربوط به این سرقت‌ها، مأموران انتظامی بخش رودهن رسیدگی به پرونده را در دستور کار قرار دادند و با انجام اقدامات پلیسی، هویت متهمان را شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی و انجام تحقیقات لازم، مخفیگاه متهمان را شناسایی کردند و در عملیاتی، هر سه نفر را به همراه اموال مسروقه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی دماوند ادامه داد: متهمان در جریان تحقیقات انجام‌شده، به ارتکاب ۱۳ فقره سرقت از اماکن خصوصی اعتراف کردند.

ملکی خاطرنشان کرد: پس از تشکیل پرونده، متهمان به همراه اموال کشف‌شده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شدند.

کد مطلب 6985259

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