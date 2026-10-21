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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۶

عبور موج ضعیف بارشی و تداوم شرجی در خوزستان

عبور موج ضعیف بارشی و تداوم شرجی در خوزستان

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: گذر موج ضعیف بارشی تا اوایل هفته آینده، سبب ابرناکی در اغلب نقاط استان و احتمال رگبارهای پراکنده و رعدوبرق در مناطق مختلف خواهد شد.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این شرایط همچنین با وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید، تندباد لحظه‌ای و برخاستن گرد و خاک محلی در برخی نقاط همراه خواهد بود.

وی بیان کرد: تا اواسط روز جمعه تداوم جریانات مرطوب جنوبی موجب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوب شرقی، جنوبی تا بخش‌های مرکزی استان شود و وقوع پدیده مه یا مه رقیق نیز در صبحگاه موردد انتظار است.

سبزه زاری بیان کرد، همچنین طی فردا کاهش یک تا سه درجه‌ای دما در اغلب نقاط استان پیش‌بینی می‌شود و شمال خلیج فارس نیز طی امروز و فردا در بعضی ساعات مواج خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان تصریح کرد: در شبانه‌روز گذشته امیدیه با دمای ۳۹ و ایذه با دمای ۱۷.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز نیز به بیشینه دمای ۳۶.۸ و کمینه دمای ۲۲.۵ درجه سانتیگراد رسیده است.

کد مطلب 6985268

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