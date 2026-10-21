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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۴

دستگیری دو خرده‌فروش مواد مخدر و کشف قرص‌های روان‌گردان در پیشوا

دستگیری دو خرده‌فروش مواد مخدر و کشف قرص‌های روان‌گردان در پیشوا

پیشوا- فرمانده انتظامی پیشوا از دستگیری دو خرده‌فروش مواد مخدر و کشف یک‌هزار و ۲۰۰ قرص روان‌گردان در جریان بازرسی از عطاری‌ها و اجرای طرح مقابله با مواد مخدر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیداکبر عربی، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری دو خرده‌فروش مواد مخدر و کشف یک‌هزار و ۲۰۰ قرص روان‌گردان و یک کیلوگرم انواع مواد مخدر در جریان اقدامات مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر پیشوا خبر داد.

عربی با اشاره به اجرای طرح مقابله با خرده‌فروشان مواد مخدر و توزیع‌کنندگان قرص‌های روان‌گردان اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با هدف شناسایی و برخورد با عوامل توزیع این مواد، اقدامات لازم را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: در جریان بازرسی از عطاری‌ها، یک‌هزار و ۲۰۰ قرص روان‌گردان و مخدر کشف شد. همچنین در اجرای طرح مقابله با خرده‌فروشان مواد مخدر، دو نفر از فعالان این حوزه دستگیر و یک کیلوگرم انواع مواد مخدر نیز کشف شد.

فرمانده انتظامی پیشوا با اشاره به تشکیل پرونده برای متهمان بیان کرد: افراد دستگیرشده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

عربی در پایان تأکید کرد: مقابله با خرده‌فروشان مواد مخدر و برخورد با عوامل توزیع این مواد از اولویت‌های فرماندهی انتظامی شهرستان پیشوا است.

کد مطلب 6985269

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