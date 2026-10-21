به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، احسان علیرضایی، به عنوان رئیس جدید مرکز نوآوری، هوشمندسازی و امنیت نهاد ریاست جمهوری منصوب شد.

احسان علیرضایی، دانش‌آموخته مهندسی نرم‌افزار دانشگاه علم و صنعت ایران است و تمامی مقاطع تحصیلی خود را در همین رشته و در این دانشگاه گذرانده و دارای دکترای تخصصی است.

وی در سوابق حرفه‌ای و اجرایی خود، فعالیت در حوزه تدوین استانداردهای ملی، دبیری و عضویت در کمیته‌های تخصصی سازمان بین‌المللی استانداردسازی (ISO)، مدیریت فنی در بخش خصوصی و مشارکت در معماری طرح‌های ملی فناوری را دارد. از جمله این طرح‌ها می‌توان به «فهام» یا «فراسامانه هوشمند اندازه‌گیری و مدیریت انرژی» اشاره کرد.

علیرضایی همچنین سال‌ها دروس تخصصی را در دانشگاه تدریس کرده و در تدوین و اجرای برخی طرح‌ها و اسناد ملی نیز نقش داشته است. تدوین «سند ملی تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی ایران»، مدیریت فرآیند تدوین دستورالعمل اجرایی ۲۳ طرح اولویت‌دار دولت الکترونیکی و مشارکت در تدوین چارچوب اولیه همکاری جمهوری اسلامی ایران در گروه بریکس، از جمله سوابق وی در این حوزه به شمار می‌رود.

وی همچنین پیش از این در داخل و خارج از نهاد ریاست جمهوری در حوزه‌های مرتبط با فناوری، دولت الکترونیکی، استانداردسازی و طرح‌های ملی فعالیت داشته است.

گفتنی است، قائم‌پناه از زحمات و تلاش‌های خانیزاد، رئیس پیشین مرکز نوآوری، هوشمندسازی و امنیت نهاد ریاست جمهوری، قدردانی کرد.