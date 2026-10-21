امین عدیلی، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های روستایی و ارتقای شاخص‌های طرح هادی از اولویت‌های بنیاد مسکن در مسیر اجرای سند توسعه استان و بهبود کیفیت زندگی روستاییان است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان افزود: در همین راستا، پروژه‌های زیرسازی و آسفالت معابر در چهار روستای سفیدآبه، کلات حاجی، کرباسو و ماده‌کاریز شهرستان نیمروز با مساحت مجموع ۳۶ هزار مترمربع و اعتباری بالغ بر ۴۸ میلیارد تومان در دستور اجرا قرار گرفته است.

وی ادامه داد: اعتبار این پروژه‌ها از محل منابع ملی و استانی و مشارکت قیر تأمین می‌شود و اجرای آن‌ها نقش مؤثری در بهبود وضعیت معابر و ارتقای زیرساخت‌های روستایی خواهد داشت.

عدیلی همچنین از اجرای پروژه بهسازی و ساماندهی محور اصلی روستای سفیدآبه به طول یک‌هزار و ۵۰۰ متر با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: این طرح با هدف بهبود کیفیت مسیرهای اصلی و تسهیل تردد ساکنان روستا اجرا می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به مناطق روستایی و کمتر برخوردار، خاطرنشان کرد: اجرای این طرح‌ها در راستای توسعه متوازن، بهبود زیرساخت‌های عمرانی و ارتقای کیفیت زندگی مردم منطقه دنبال می‌شود.