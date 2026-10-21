علی‌محمد زورآوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت جوی استان کرمانشاه اظهار کرد: امواج ناپایدار و کوتاه تا روز جمعه به‌تناوب جو منطقه را تحت تأثیر قرار می‌دهند و در برخی ساعات موجب وقوع پدیده‌های جوی خواهند شد.

وی افزود: فعالیت این امواج به‌ویژه در ساعات مختلف امروز و فردا، پنجشنبه، می‌تواند به شکل رگبارهای موقت باران، وزش باد و رعدوبرق در نقاط مختلف استان بروز کند.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به تفاوت پراکنش احتمالی بارش‌ها در روزهای پیش‌رو تصریح کرد: امروز نیمه غربی استان و فردا نیمه شرقی کرمانشاه شانس بیشتری برای دریافت بارش خواهند داشت.

زورآوند ادامه داد: بر اساس بررسی نقشه‌ها و داده‌های هواشناسی، از روز شنبه تا اواخر وقت یکشنبه بارش قابل‌ملاحظه‌ای برای سطح استان پیش‌بینی نمی‌شود و شرایط جوی در این بازه با ناپایداری بارشی قابل‌توجهی همراه نخواهد بود.

وی همچنین از روند کاهشی دمای هوا خبر داد و گفت: میانگین دما در اغلب مناطق استان تا روز شنبه هفته آینده به‌تدریج کاهش می‌یابد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با تأکید بر تغییرپذیری شرایط جوی در روزهای آینده خاطرنشان کرد: با توجه به فعالیت متناوب امواج کوتاه، احتمال وقوع رگبارهای موقت و وزش باد در برخی ساعات تا روز جمعه وجود دارد؛ در عین حال، از شنبه تا اواخر یکشنبه بارش قابل‌ملاحظه‌ای انتظار نمی‌رود.