دستگیری سارق و مالخر محتویات خودرو با ۸ فقره سرقت در ازنا

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امیر ارکیان صبح امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، از دستگیری سارق و مالخر محتویات داخل خودرو در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: در پی وقوع سرقت محتویات خودرو در سطح شهرستان ازنا، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

شناسایی و دستگیری متهمان با اقدامات پلیسی

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۱ ازنا با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، موفق به شناسایی هویت سارق و محل اختفای وی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ازنا ادامه داد: مأموران پس از هماهنگی قضایی و در جریان عملیاتی ضربتی، متهم را در مخفیگاهش دستگیر کردند و در این عملیات، یک نفر مالخر نیز بازداشت شد.

اعتراف سارق به ۸ فقره سرقت

ارکیان با اشاره به کشف مقادیری از اموال سرقتی و همچنین آلات و ابزار ارتکاب جرم در محل دستگیری متهمان، تصریح کرد: در جریان تحقیقات و بررسی‌های انجام‌شده توسط مأموران پلیس، سارق به ارتکاب هشت فقره سرقت محتویات داخل خودرو در سطح شهرستان اعتراف کرد.

معرفی متهمان به مراجع قضایی

فرمانده انتظامی شهرستان ازنا در پایان با اشاره به تشکیل پرونده در این زمینه اظهار کرد: متهمان برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند و رسیدگی به پرونده آن‌ها از طریق مراجع ذی‌صلاح دنبال می‌شود.