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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۶:۴۵

ارتباط تعداد کم گام های روزانه با زوال عقل و سکته مغزی

ارتباط تعداد کم گام های روزانه با زوال عقل و سکته مغزی

ردیاب تناسب اندام ممکن است چیزی فراتر از تعداد قدم های روزانه شما را نشان دهد؛ می تواند سرنخ هایی در مورد سلامت مغز آینده شما ارائه دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان داده های دستگاه ردیاب Fitbit را از بیش از ۲۲۰۰۰ بزرگسال ۴۰ ساله و بالاتر برای مدت یک سال تجزیه و تحلیل کردند و سپس سوابق پزشکی آنها را برای پنج سال دیگر بررسی کردند.

نتایج نشان داد که میزان زوال عقل، بیماری پارکینسون و سکته مغزی در میان افرادی که به طور میانگین کمتر از ۵۰۰۰ قدم در روز راه می رفتند در مقایسه با افراد با میانگین بیش از ۱۲۰۰۰ گام، ۸۰ درصد بیشتر بود.

گروهی که کمتر تحرک داشتند همچنین نرخ بالاتری از چاقی، دیابت، فشار خون بالا و افسردگی داشتند- شرایطی که محققان می‌گویند ممکن است به توضیح برخی از تفاوت‌ها کمک کند.

دکتر «میت پاپاتوبای کاچاهادیا» در دانشگاه آتلانتیک فلوریدا، نویسنده اصلی این مقاله، در بیانیه‌ای گفت: «موضوع این است که میزان حرکت شما در طول یک سال می‌تواند پنجره‌ای به سلامت کلی مغز و بدن شما باشد».

حتی افرادی که به طور متوسط حدود ۸۰۰۰ قدم در روز برمی‌داشتند، میزان کمتری از بیماری‌های عصبی داشتند.

دکتر «مارک سوردلوف»، یکی از نویسندگان، از دانشگاه آتلانتیک فلوریدا و موسسه علوم اعصاب مارکوس در بوکا راتون، گفت: «همه باید عادت منظم فعالیت بدنی، تعیین اهداف تناسب اندام واقعی و پایدار برای بهبود سلامت خود داشته باشند. برای مثال، افرادی که به طور متوسط حدود ۸۰۰۰ قدم در روز راه می روند، به طور معنی‌داری نسبت به گروه کم تحرک، میزان بیماری‌های عصبی کمتری داشتند. این یک هدف واقعی است، و با توصیه هایی که تقریباً ۱۵۰ دقیقه فعالیت متوسط در هفته انجام می‌دهند، مطابقت دارد.»

کد مطلب 6985284
حبیب احسنی پور

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