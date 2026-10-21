ماموستا قادری: اختلافات خانوادگی با خیرخواهی اصلاح شود

ماموستا ملا قادر قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت اصلاح روابط خانوادگی و اجتماعی، بر ضرورت ورود افراد دلسوز برای حل اختلافات پیش از گسترش آن‌ها تأکید کرد و اظهار کرد: فقر، مشکلات زندگی و ضعف در تربیت صحیح می‌تواند در بروز اختلافات و شکل‌گیری آسیب‌های خانوادگی مؤثر باشد.

امام جمعه پاوه با بیان اینکه بی‌توجهی به اختلافات ممکن است پیامدهای جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد، افزود: گفت‌وگو، نصیحت دلسوزانه و کمک به رفع مشکلات، از راهکارهای مؤثر برای بازگرداندن آرامش به خانواده‌ها و جلوگیری از افزایش کدورت‌هاست.

وی با اشاره به جایگاه اصلاح ذات‌البین در آموزه‌های اسلامی تصریح کرد: تلاش برای برقراری صلح و آشتی میان افراد، علاوه بر حفظ حرمت خانواده‌ها، به تحکیم روابط انسانی و تقویت همبستگی اجتماعی کمک می‌کند.

ماموستا قادری در ادامه به سخنی منسوب به حضرت علی (ع) درباره سه امر محبوب اشاره کرد که خدمت به مهمان، روزه‌داری در گرمای تابستان و جهاد در راه خداوند را دربرمی‌گیرد. این موارد بر اهمیت مهمان‌نوازی، صبر در عبادت و فداکاری در مسیر ارزش‌های دینی تأکید دارند.

امام جمعه پاوه با اشاره به دیدگاه مرحوم دکتر یوسف قرضاوی درباره ضرورت آگاهی سیاسی علمای دین بیان کرد: شناخت تصمیمات حکومت‌ها، عملکرد احزاب و گروه‌ها و اهداف جریان‌های سیاسی، در تحلیل رویدادهای جامعه و ایفای مسئولیت‌های اجتماعی علما اهمیت دارد.

قادری در بخش دیگری از مباحث خود به جایگاه محبت پیامبر گرامی اسلام (ص) در فرهنگ اسلامی و آثار شاعران نامدار کرد، از جمله شیخ رضا طالبانی و ماموستا ملا کریم مدرس، اشاره کرد. محبت به پیامبر اسلام (ص) با شناخت سیره نبوی، پیروی از سنت و پایبندی به اخلاق و آموزه‌های آن حضرت معنا پیدا می‌کند.

وی با تأکید بر جلوه‌های عملی اخلاق اسلامی خاطرنشان کرد: مهربانی با مردم، رعایت حقوق دیگران، اصلاح روابط، پرهیز از کینه‌توزی و تلاش برای گسترش صلح و همدلی، از زمینه‌های تقویت روابط سالم در زندگی فردی و اجتماعی است.

مجموع این مباحث بر اهمیت اصلاح اختلافات، استحکام بنیان خانواده، گسترش خیرخواهی میان مردم، شناخت مسائل روز و پایبندی به ارزش‌های اخلاقی و دینی تأکید دارد.