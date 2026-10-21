به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: نیروهای ما امروز هیچ عملیات نظامی در عمق اراضی عربستان انجام نداده‌اند.

او ادعای عربستان سعودی مبنی بر هدف قرار گرفتن منطقه مدینه منوره را دروغی آشکار و بهتانی بزرگ علیه ملت یمن و نیروهای مسلح آن توصیف کرد.

وی بیان کرد: اینکه دشمن سعودی مدعی رهگیری پهپادهایی بر فراز مدینه منوره شده، ادعایی دروغین و بهتانی بزرگ به ملت ما و نیروهای مسلح یمن است. این ادعاها دروغ گویی های دشمن را برملا می کند و هیچ یک از فرزندان امت عربی و اسلامی آن را قبول نخواهد کرد.

این بیانیه در واکنش به ادعای ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف سعودی صادر شد که امروز (چهارشنبه ۲۱ اکتبر) مدعی شد پدافند هوایی ائتلاف پنج فروند پهپاد را که به سمت مدینه منوره و منطقه الشرقیه پرتاب شده بودند، رهگیری و منهدم کرده است.

این درحالی است که سخنگوی نیروهای مسلح یمن ساعاتی قبل در بیانیه ای اعلام کرد: نیروهای مسلح ما توانستند با موشک بالستیک اتاق عملیات نیروهای وابسته به دشمن سعودی در پادگان بدر واقع در استان عدن را هدف قرار دهند و به لطف خداوند این حمله دقیق بوده و هدف مورد نظر مورد اصابت مستقیم قرار گرفت.