به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسین جعفری ظهر چهارشنبه در نشست قرارگاه طرح جوانی جمعیت با انتقاد از عدم تکمیل تنها زایشگاه بخش ارم که پیش‌تر نیز خبرساز شده بود، اظهار کرد: ساختمان این زایشگاه تقریباً تکمیل شده و تنها تاسیسات ساختمان باقی مانده است؛ اما با وجود پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۰ درصد، بیش از پنج سال است که این پروژه به حال خود رها شده و این موضوع زیبنده مردم نجیب، صبور و شریف بخش ارم نیست.

وی با تأکید بر اینکه برای اجرای طرح جمعیت باید بسترهای لازم فراهم شود، افزود: تاکنون هیچ‌گونه زمینی هم به متقاضیان مسکن واگذار نشده است و لازم است دستگاه‌های اجرایی در این زمینه اقدامات عاجل انجام دهند.

بخشدار ارم تصریح کرد: مردم بخش ارم سال‌هاست که برای تکمیل این زایشگاه صبر کرده‌اند و انتظار دارند مسئولان مربوطه با تعیین تکلیف تاسیسات باقی‌مانده، هرچه سریع‌تر این مرکز درمانی را به بهره‌برداری برسانند.

تامین نیروی انسانی

رئیس شبکه بهداشت شهرستان دشتستان، جذب دو ماما و یک کارشناس روان در سال جاری در مرکز تنگ ارم صورت گرفته و تغییرات جدی در جهت خدمات رسانی مطلوب تر درحال انجام است.

شهرام جلال‌پور، با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای تکمیل زایشگاه مرکز جامع سلامت تنگ ارم، قول داد حداکثر تا دهه فجر امسال این زایشگاه به مرحله بهره‌برداری برسد.

بر اساس این گزارش، تکمیل زایشگاه بخش ارم به‌عنوان یکی از مطالبات مهم مردم این منطقه در حوزه بهداشت و درمان مطرح است و انتظار می‌رود با تحقق وعده مسئولان شبکه بهداشت، خدمات درمانی و زایمانی در این بخش بهبود یابد.

در این نشست موضوعات مرتبط با طرح جوانی جمعیت، تأمین زیرساخت‌های لازم و رفع موانع اجرای این طرح در شهرستان دشتستان مورد بررسی قرار گرفت.