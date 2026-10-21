به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن ریحانی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد پشتیبانی راهیان نور استان کرمانشاه، با تأکید بر نقش این اردوها در تربیت نسل جوان، اظهار کرد: اعزام دانش‌آموزان به مناطق عملیاتی غرب و جنوب کشور از اولویت‌های امسال است و اجرای این برنامه به پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل و تأمین تغذیه، نیاز دارد.

وی راهیان نور را بستری مؤثر برای تقویت باورهای اعتقادی، سیاسی و انقلابی نوجوانان و جوانان دانست و افزود: رهبر شهید انقلاب اسلامی نیز بر ظرفیت فرهنگی و تربیتی این اردوها تأکید داشتند و از آن به‌عنوان نوعی «فناوری» یاد می‌کردند که می‌تواند در مسیر تقویت باورهای نسل جوان نقش‌آفرین باشد.

فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای سال جاری تصریح کرد: هدف‌گذاری صورت‌گرفته، اعزام دست‌کم ۲۵ هزار دانش‌آموز به مناطق عملیاتی غرب کشور و ۱۰ هزار دانش‌آموز به مناطق عملیاتی جنوب است و باید در گام نخست از ظرفیت‌های موجود برای تحقق این برنامه استفاده کرد.

سردار ریحانی تأمین هزینه اتوبوس و تغذیه را از نیازهای اصلی اجرای اردوها برشمرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی و اعضای ستاد پشتیبانی راهیان نور باید برای تأمین هزینه‌های رفت‌وآمد، اسکان و تغذیه دانش‌آموزان همکاری کنند تا اعزام‌ها طبق برنامه پیش‌بینی‌شده انجام شود.

وی همچنین با اشاره به آسیب‌دیدن بخشی از زیرساخت‌های اسکان در جریان جنگ اظهار کرد: تعدادی از اردوگاه‌ها و مراکز اقامتی راهیان نور آسیب دیده‌اند و بازسازی و تقویت این مراکز باید در برنامه‌های حمایتی استان مورد توجه قرار گیرد.

فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) کرمانشاه با بیان اینکه میزبانی از زائران مناطق عملیاتی در این استان به مقطع زمانی خاصی محدود نیست، افزود: برخلاف برخی مناطق که حضور زائران در بازه اسفند تا فروردین متمرکز است، در کرمانشاه در طول سال برنامه‌های بازدید و میزبانی از کاروان‌ها ادامه دارد؛ ازاین‌رو حفظ و توسعه ظرفیت‌های اسکان ضروری است.

سردار ریحانی با اشاره به آثار تربیتی این اردوها بیان کرد: بررسی تجربه سال‌های گذشته و نوشته‌ها و دل‌نوشته‌های دانش‌آموزان و دانشجویان شرکت‌کننده نشان می‌دهد بازدید میدانی از مناطق عملیاتی و آشنایی با فضای معنوی آن‌ها، بر نگرش بسیاری از افراد تأثیر عمیقی گذاشته است. حتی برخی شرکت‌کنندگان که در ابتدا با هدف تفریح یا همراهی دوستان خود در اردو حضور یافته بودند، پس از بازدید تجربه متفاوتی را بیان کرده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از این ظرفیت در مواجهه با جنگ شناختی افزود: در شرایطی که دشمن از طریق رسانه‌ها و فضای مجازی، به‌ویژه نوجوانان و دانشجویان را هدف قرار داده است، اردوهای راهیان نور می‌تواند در تقویت هویت دینی و انقلابی نسل جوان مؤثر باشد؛ چراکه مشاهده مستقیم مناطق عملیاتی در کنار روایتگری، تأثیری متفاوت از آموزش‌های صرفاً کلامی دارد.

فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه در ادامه به حضور سالانه زائران در برنامه عملیات بازی‌دراز اشاره کرد و گفت: در این برنامه دست‌کم ۵۰ تا ۶۰ هزار زائر و شرکت‌کننده حضور می‌یابند که حدود ۱۷ تا ۲۰ هزار نفر از آنان از استان‌های دیگر به کرمانشاه سفر می‌کنند.

سردار ریحانی در پایان با قدردانی از همراهی استاندار، معاونان استانداری و مدیران دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد: استمرار پشتیبانی‌ها می‌تواند زمینه اجرای مطلوب‌تر برنامه‌های راهیان نور، افزایش مشارکت دانش‌آموزان و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت فرهنگی و تربیتی این اردوها را فراهم کند.