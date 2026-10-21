به گزارش خبرگزاری مهر، عمران علی‌محمدی، در نشست با جمعی از مصلحان و معتمدان، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای حل‌وفصل اختلافات و کاهش منازعات میان شهروندان تأکید کرد.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های فعالان عرصه میانجی‌گری و مصلحان اجتماعی، نقش این افراد را در برقراری ارتباط میان طرفین اختلاف و فراهم کردن زمینه توافق مؤثر دانست و اظهار کرد: دادگستری لرستان در کنار پیگیری‌های قانونی، از ظرفیت‌های اجتماعی و به‌ویژه صلح‌یاران برای تسهیل روند توافق و جلوگیری از گسترش اختلافات حمایت می‌کند.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با تأکید بر اینکه هدف از ترویج فرهنگ سازش، دستیابی به توافقی پایدار و منطبق با حقوق قانونی طرفین است، افزود: حل اختلافات از طریق گفت‌وگو و میانجی‌گری می‌تواند ضمن جلوگیری از تشدید منازعات، زمینه تقویت آرامش اجتماعی و گسترش همزیستی مسالمت‌آمیز را فراهم کند.

بهره‌گیری از ظرفیت صلح‌یاران برای حل منازعات مردمی

در ادامه این نشست، راهکارهای عملی برای تسریع در روند حل اختلافات میان مردم، به‌ویژه در حوزه مناقشات ملکی، مورد بررسی قرار گرفت.

در این راستا، بر استفاده از توان تخصصی و ظرفیت اجتماعی صلح‌یاران برای شناسایی زمینه‌های اختلاف، برقراری ارتباط میان طرفین و تسهیل دستیابی به توافق تأکید شد؛ رویکردی که می‌تواند از تبدیل اختلافات قابل حل به منازعات گسترده‌تر جلوگیری کند.

همچنین بر ضرورت تداوم میانجی‌گری و فراهم کردن زمینه گفت‌وگو میان طرفین اختلاف پیش از تشدید تنش‌ها تأکید شد تا موضوعات در چارچوب ضوابط قانونی و با رعایت حقوق افراد پیگیری شود.

پیگیری قانونی اختلافات در کنار میانجی‌گری اجتماعی

علی‌محمدی در تشریح محورهای پیگیری این موضوع، بر استمرار رایزنی‌ها و نقش محوری صلح‌یاران در میانجی‌گری‌های میدانی تأکید کرد.

وی همچنین پیگیری اختلافات ملکی از طریق مراجع قضایی و قانونی ذی‌صلاح را ضروری دانست و بر لزوم توجه هم‌زمان به برقراری صلح و سازش و صیانت از حقوق قانونی افراد تأکید کرد.

بر این اساس، استفاده از ظرفیت مصلحان و معتمدان محلی در کنار سازوکارهای رسمی رسیدگی قضایی، از محورهای مورد توجه در مدیریت اختلافات و تلاش برای جلوگیری از گسترش منازعات اجتماعی عنوان شد.

تأکید بر مشارکت مصلحان و خیران در گسترش فرهنگ سازش

رئیس‌کل دادگستری لرستان همچنین همفکری و مشارکت فعالانه مصلحان و خیران را در تسهیل فرایند صلح و سازش مؤثر دانست و بر ضرورت تقویت تعامل میان دستگاه قضایی و ظرفیت‌های مردمی تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت پیشگیری از تشدید تنش‌ها، استفاده از توان اجتماعی معتمدان و صلح‌یاران را بخشی از تلاش‌ها برای صیانت از آرامش و امنیت جامعه دانست و بر پیگیری این رویکرد در چارچوب قوانین و مقررات تأکید کرد.

در پایان این نشست، حاضران بر استمرار رایزنی‌ها، تقویت تعامل با دستگاه قضایی و استفاده از ظرفیت صلح‌یاران برای حل اختلافات و دستیابی به توافق‌های پایدار و قانونی تأکید کردند.