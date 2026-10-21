به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی دهقان، مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، در وبینار آموزشی و توجیهی آمادگی عملیات زمستانی فرودگاه‌های کشور در سال جاری، با تأکید بر ضرورت حفظ ایمنی پروازها در شرایط جوی نامساعد گفت: اطمینان از ایمنی پروازها، بهره‌گیری از ماشین‌آلات و تجهیزات و انجام به‌موقع اقدامات لازم برای پایداری صنعت هوانوردی، از مهم‌ترین تدابیر مقابله با بارش‌های زمستانی در فرودگاه‌های کشور است.

وی افزود: عملیات زمستانی بخشی از وظایف همکاران ماست و باید تلاش کنیم تمامی زیرساخت‌های موردنیاز برای پایداری صنعت هوانوردی در فرودگاه‌های کشور، در بستری ایمن فراهم شود.

براساس اعلام شرکت فرودگاه‌ها، معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: پایداری صنعت هوانوردی در شرایط نامساعد جوی و یخبندان، مستلزم هماهنگی‌های لازم است؛ ازاین‌رو، تمامی شرکت‌های هواپیمایی، شرکت‌های هندلینگ و فرودگاه‌های مناطق سردسیر باید آمادگی لازم را برای مقابله با شرایط نامساعد جوی در فصل سرما داشته باشند.

دهقان با اشاره به ضرورت آمادگی نیروی انسانی و تجهیزات برای اجرای عملیات زمستانی در دماهای ۲۰ تا ۳۰ درجه زیر صفر، تصریح کرد: نیروی انسانی، ماشین‌آلات و ملزومات موردنیاز باید از آمادگی لازم برخوردار باشند و تمامی همکاران در فرودگاه‌ها نیز مطابق با دستورالعمل‌های صادرشده، وظایف خود را به‌درستی انجام دهند.

وی همچنین آماده‌سازی پیش از آغاز بارش‌ها، دسترسی به اطلاعات هواشناسی، تبادل اطلاعات و انتقال تجربیات میان کارکنان فرودگاه‌ها را از عوامل مؤثر در مدیریت شرایط زمستانی دانست و گفت: این اقدامات به ما کمک می‌کند تا در فصل زمستان غافلگیر نشویم و با آمادگی لازم، شرایط این فصل را در فرودگاه‌ها پشت سر بگذاریم.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، آماده‌سازی سطوح پروازی، تسهیل تردد مردم به فرودگاه‌ها و پایانه‌ها، استفاده مناسب از ماشین‌آلات و تجهیزات و آماده‌سازی هواپیماها از سوی شرکت‌های هواپیمایی را از مهم‌ترین وظایف مجموعه‌های فعال در فرودگاه‌های کشور در فصل سرما و هنگام بارش‌های زمستانی برشمرد.

دهقان با اشاره به حضور مستمر کارکنان در صحنه و تلاش آنان، به‌ویژه در فصل سرما و هنگام اجرای عملیات زمستانی، تأکید کرد: اطمینان از ایمنی پروازها، ایجاد هماهنگی‌های لازم، حضور میدانی، بازرسی مستمر و ارزیابی سطوح پروازی از جمله اقداماتی است که باید با دقت بیشتری دنبال شود تا پروازها در فصل سرما با ایمنی بیشتری در فرودگاه‌های کشور انجام شوند.