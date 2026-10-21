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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۴

دهقان: فرودگاه‌های کشور برای دمای ۳۰ درجه زیر صفر آماده باشند

دهقان: فرودگاه‌های کشور برای دمای ۳۰ درجه زیر صفر آماده باشند

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران بر ضرورت آمادگی نیروی انسانی و تجهیزات برای اجرای عملیات زمستانی در دماهای ۲۰ تا ۳۰ درجه زیر صفر، تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی دهقان، مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، در وبینار آموزشی و توجیهی آمادگی عملیات زمستانی فرودگاه‌های کشور در سال جاری، با تأکید بر ضرورت حفظ ایمنی پروازها در شرایط جوی نامساعد گفت: اطمینان از ایمنی پروازها، بهره‌گیری از ماشین‌آلات و تجهیزات و انجام به‌موقع اقدامات لازم برای پایداری صنعت هوانوردی، از مهم‌ترین تدابیر مقابله با بارش‌های زمستانی در فرودگاه‌های کشور است.

وی افزود: عملیات زمستانی بخشی از وظایف همکاران ماست و باید تلاش کنیم تمامی زیرساخت‌های موردنیاز برای پایداری صنعت هوانوردی در فرودگاه‌های کشور، در بستری ایمن فراهم شود.

براساس اعلام شرکت فرودگاه‌ها، معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: پایداری صنعت هوانوردی در شرایط نامساعد جوی و یخبندان، مستلزم هماهنگی‌های لازم است؛ ازاین‌رو، تمامی شرکت‌های هواپیمایی، شرکت‌های هندلینگ و فرودگاه‌های مناطق سردسیر باید آمادگی لازم را برای مقابله با شرایط نامساعد جوی در فصل سرما داشته باشند.

دهقان با اشاره به ضرورت آمادگی نیروی انسانی و تجهیزات برای اجرای عملیات زمستانی در دماهای ۲۰ تا ۳۰ درجه زیر صفر، تصریح کرد: نیروی انسانی، ماشین‌آلات و ملزومات موردنیاز باید از آمادگی لازم برخوردار باشند و تمامی همکاران در فرودگاه‌ها نیز مطابق با دستورالعمل‌های صادرشده، وظایف خود را به‌درستی انجام دهند.

وی همچنین آماده‌سازی پیش از آغاز بارش‌ها، دسترسی به اطلاعات هواشناسی، تبادل اطلاعات و انتقال تجربیات میان کارکنان فرودگاه‌ها را از عوامل مؤثر در مدیریت شرایط زمستانی دانست و گفت: این اقدامات به ما کمک می‌کند تا در فصل زمستان غافلگیر نشویم و با آمادگی لازم، شرایط این فصل را در فرودگاه‌ها پشت سر بگذاریم.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، آماده‌سازی سطوح پروازی، تسهیل تردد مردم به فرودگاه‌ها و پایانه‌ها، استفاده مناسب از ماشین‌آلات و تجهیزات و آماده‌سازی هواپیماها از سوی شرکت‌های هواپیمایی را از مهم‌ترین وظایف مجموعه‌های فعال در فرودگاه‌های کشور در فصل سرما و هنگام بارش‌های زمستانی برشمرد.

دهقان با اشاره به حضور مستمر کارکنان در صحنه و تلاش آنان، به‌ویژه در فصل سرما و هنگام اجرای عملیات زمستانی، تأکید کرد: اطمینان از ایمنی پروازها، ایجاد هماهنگی‌های لازم، حضور میدانی، بازرسی مستمر و ارزیابی سطوح پروازی از جمله اقداماتی است که باید با دقت بیشتری دنبال شود تا پروازها در فصل سرما با ایمنی بیشتری در فرودگاه‌های کشور انجام شوند.

کد مطلب 6985303
زهره آقاجانی

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