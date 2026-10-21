ماموستا رستمی: استاندارد ضامن حفظ حقوق مردم و ایمنی جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی ظهر چهارشنبه در آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد در سنندج، با تأکید بر اهمیت رعایت معیارهای کیفیت و ایمنی اظهار کرد: توجه به حقوق مردم و جلوگیری از وارد شدن زیان به دیگران، از مسئولیت‌های اخلاقی و اجتماعی افراد و مجموعه‌های فعال در جامعه است.

وی با بیان اینکه مفهوم استاندارد به مرغوبیت کالا محدود نمی‌شود، افزود: مقابله با فساد، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و رعایت الزامات کیفی در تولید محصولات و ارائه خدمات، از ابعاد مهم استاندارد به شمار می‌رود.

نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به نقش استانداردها در حفظ جان و مال مردم بیان کرد: بی‌توجهی به ضوابط ایمنی در بخش‌هایی مانند ساخت‌وساز، راه‌ها، خودروها، آسانسورها و تولید مواد غذایی می‌تواند زمینه‌ساز حوادث و خسارت‌های جبران‌ناپذیر شود.

ماموستا رستمی تأکید کرد: رعایت استاندارد باید به‌عنوان یک مسئولیت مشترک از سوی مسئولان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی دنبال شود تا ضمن ارتقای ایمنی، حقوق مصرف‌کنندگان نیز حفظ شود.

وی در پایان، پایبندی به اصول کیفیت و استاندارد را از عوامل مؤثر در تقویت عدالت اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی دانست.

