کاظم جم در گفتگو با خبرنگار مهر از آمادگی سدهای ۱۹گانه خراسان رضوی برای ذخیره‌سازی بارندگی‌های پاییز و زمستان خبر داد و اظهار کرد: در حال حاضر، از مجموع یک میلیارد و ۵۷۰ میلیون مترمکعب ظرفیت ذخیره‌سازی سدهای استان، تنها چهار درصد آن آب دارد.

عضو شورای سیاست‌گذاری روابط عمومی آب کشور، با اشاره به وضعیت ذخایر سدهای خراسان رضوی بیان کرد: سدهای ۱۹گانه استان برای ذخیره‌سازی بارندگی‌های فصل پاییز و زمستان آماده هستند.

وی با بیان اینکه میزان ذخایر آبی سدهای استان در وضعیت پایینی قرار دارد، افزود: در حال حاضر، از مجموع یک میلیارد و ۵۷۰ میلیون مترمکعب ظرفیت ذخیره‌سازی سدهای خراسان رضوی، تنها چهار درصد آن از آب برخوردار است.