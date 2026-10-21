به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس روز چهارشنبه در نشستی فوق‌العاده در ریاض، تقویت همکاری و هماهنگی میان نیروهای مسلح خود را بررسی کردند؛ این نشست در شرایطی برگزار شد که حملات متقابل یمن به عربستان سعودی ادامه دارد.

بر اساس بیانیه وزارت دفاع امارات، نشست کمیته عملیات و آموزش نیروهای مسلح این شورا در مقر دبیرخانه عمومی شورای همکاری خلیج فارس برگزار شد، اما نام شرکت‌کنندگان اعلام نشد.

در این نشست، راه‌های تقویت همکاری مشترک نظامی در حوزه عملیات و آموزش، توسعه سازوکارهای هماهنگی و یکپارچگی میان نیروهای مسلح کشورهای عضو و افزایش آمادگی و کارآمدی دفاعی بررسی شد. با این حال، وزارت دفاع امارات جزئیاتی درباره تصمیم‌های احتمالی نشست منتشر نکرد و مستقیماً به حملات یمن اشاره‌ای نداشت.

این نشست در حالی برگزار شد که تنش‌های نظامی در منطقه افزایش یافته است.