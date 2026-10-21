به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مهلت انتخاب محل خدمت یا ویرایش اطلاعات برای متخصصان متعهد خدمت پذیرفته‌شده در آزمون گواهینامه سال ۱۴۰۵ را تا ساعت ۲۴ روز دوم آبان‌ماه ۱۴۰۵ تمدید کرد.

تمامی متخصصان متعهد خدمت پذیرفته‌شده در آزمون گواهینامه سال ۱۴۰۵، به‌جز مشمولان خدمت سربازی و متعهدان خاص، موظف‌اند در مهلت تعیین‌شده نسبت به انتخاب محل خدمت خود در سامانه تعیین محل خدمت پزشکان متخصص اقدام کنند.

متخصصان باید توجه داشته باشند در صورت انتخاب نکردن محل خدمت در موعد مقرر، معاونت درمان وزارت بهداشت رأساً نسبت به تعیین محل خدمت این افراد اقدام خواهد کرد.

متخصصین مشمول می‌توانند برای انتخاب محل خدمت تا ساعت ۲۴ روز دوم آبان ماه ۱۴۰۵ با مراجعه به سامانه تعیین محل خدمت پزشکان متخصص (به نشانی https://avab.behdasht.gov.ir/specialist/frmSelection.aspx ) مراجعه کنند.