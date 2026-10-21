دریافت 2 MB کد مطلب 6985317 https://mehrnews.com/x3dpmw ۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۹ کد مطلب 6985317 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۹ بستهشدن مرز چذابه؛ سرگردانی شهروندان عراقی در ایران با بستهشدن گذرگاه مرزی الشیب (چذابه) از سوی دولت عراق، شماری از شهروندان عراقی در ایران سرگردان شدهاند. کپی شد مطالب مرتبط مرز ریمدان فعلاً تعطیل است؛ تردد در مرزهای عراق جریان دارد ترافیک مرز چذابه با هماهنگی گمرک و شهرداری روان میشود پایانههای مرزی شلمچه و چذابه باید در تراز جمهوری اسلامی باشند مرز چذابه تا اطلاع ثانوی مسدود شد برچسبها ایران چذابه دولت عراق
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