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کد مطلب 6985317
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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۹

بسته‌شدن مرز چذابه؛ سرگردانی شهروندان عراقی در ایران

بسته‌شدن مرز چذابه؛ سرگردانی شهروندان عراقی در ایران

با بسته‌شدن گذرگاه مرزی الشیب (چذابه) از سوی دولت عراق، شماری از شهروندان عراقی در ایران سرگردان شده‌اند.

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