به گزارش خبرگزاری مهر، رویداد «هم‌خوان: جایزه ملی کتابخانه عمومی ایران»، آبان‌ماه ۱۴۰۵ همزمان با سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود و بستری برای شناسایی و تقدیر از کنشگران و مجموعه‌های اثرگذار در حوزه ترویج خواندن است.

در بخش ترویج خواندن این رویداد، اصحاب رسانه و فعالان فضای مجازی می‌توانند آثاری همچون گزارش‌های خبری و تصویری درباره کتابخانه‌های عمومی، معرفی خدمات و برنامه‌های کتابخانه‌ای، پوشش فعالیت‌های ترویجی و فرهنگی، تولید محتوای مرتبط با کتاب و کتابخوانی و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی با هدف گسترش فرهنگ مطالعه را مستند کرده و برای داوری ارائه دهند.

همچنین گروه‌های مردمی و جهادی و نهادهای فرهنگی و عمومی که در گسترش برنامه‌های مطالعه و کتابخوانی نقش‌آفرین بوده‌اند، می‌توانند با ثبت و ارائه مستندات اقدامات شاخص خود در این رویداد ملی مشارکت کنند.

متقاضیان می‌توانند تا ۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با مراجعه به نشانی اینترنتی neshan.hamkhan.ir، پس از ثبت‌نام و انتخاب محور و گروه متناسب با نوع فعالیت خود، شرح اقدامات و دستاوردها و مستندات مربوط را در قالب فایل PDF بارگذاری کنند.