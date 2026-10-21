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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۰

فعالان فرهنگی و رسانه‌ای به دومین رویداد «هم‌خوان» دعوت شدند

فعالان فرهنگی و رسانه‌ای به دومین رویداد «هم‌خوان» دعوت شدند

اصحاب رسانه، گروه‌های مردمی و نهادهای عمومی فعال در حوزه ترویج کتابخوانی تا ۵ آبان ۱۴۰۵ فرصت دارند با ارائه مستندات فعالیت‌های خود در دومین رویداد «هم‌خوان» شرکت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رویداد «هم‌خوان: جایزه ملی کتابخانه عمومی ایران»، آبان‌ماه ۱۴۰۵ همزمان با سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود و بستری برای شناسایی و تقدیر از کنشگران و مجموعه‌های اثرگذار در حوزه ترویج خواندن است.

در بخش ترویج خواندن این رویداد، اصحاب رسانه و فعالان فضای مجازی می‌توانند آثاری همچون گزارش‌های خبری و تصویری درباره کتابخانه‌های عمومی، معرفی خدمات و برنامه‌های کتابخانه‌ای، پوشش فعالیت‌های ترویجی و فرهنگی، تولید محتوای مرتبط با کتاب و کتابخوانی و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی با هدف گسترش فرهنگ مطالعه را مستند کرده و برای داوری ارائه دهند.

همچنین گروه‌های مردمی و جهادی و نهادهای فرهنگی و عمومی که در گسترش برنامه‌های مطالعه و کتابخوانی نقش‌آفرین بوده‌اند، می‌توانند با ثبت و ارائه مستندات اقدامات شاخص خود در این رویداد ملی مشارکت کنند.

متقاضیان می‌توانند تا ۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با مراجعه به نشانی اینترنتی neshan.hamkhan.ir، پس از ثبت‌نام و انتخاب محور و گروه متناسب با نوع فعالیت خود، شرح اقدامات و دستاوردها و مستندات مربوط را در قالب فایل PDF بارگذاری کنند.

کد مطلب 6985319
زهرا اسكندری

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