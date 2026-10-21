مدیرعامل تراکتور خطاب به هواداران: بهانه دست کسی ندهید

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه تراکتور، سید حجت کریمی اظهار داشت: از همان لحظات ابتدایی دیدار مقابل ملوان در جریان اتفاقات بودم و پیگیری‌ها برای احقاق حق تراکتور از همان زمان آغاز شد. طی روزهای گذشته نیز به‌صورت شبانه‌روزی پیگیر این موضوع بوده‌ایم و به هواداران عزیز قول می‌دهم که برای احقاق حق باشگاه، تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت.



وی با اشاره به دیدار فردا مقابل صنعت نفت آبادان، گفت: از هواداران پرشور تراکتور خواهش می‌کنم فردا فقط تیم خود را تشویق کنند، فرهنگ و شخصیت خود را به نمایش بگذارند و به هیچ عنوان فریب حاشیه‌سازان را نخورند. هواداران ما باید مراقب باشند و بهانه دست کسی ندهند تا بتوانیم با آرامش و جدیت، موضوع اتفاقات دیدار مقابل ملوان را پیگیری کنیم.



مدیرعامل باشگاه تراکتور با قدردانی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شمال‌غرب کشور که این اتفاقات را محکوم کردند، ابراز امیدواری کرد پیگیری‌ها برای احقاق حق تراکتور ادامه یابد.



وی در پایان تأکید کرد: همه ما زیر یک پرچم هستیم و فارغ از تفاوت‌های قومی و زبانی، برای سربلندی ایران تلاش می‌کنیم. فوتبال باید عرصه همدلی و اتحاد باشد، نه محلی برای توهین و تفرقه. از هواداران تراکتور می‌خواهم فردا تنها به حمایت از تیم خود بپردازند، فرهنگ و اصالت خود را نشان دهند و بهانه دست کسی ندهند. هواداران مطمئن باشند که باشگاه با جدیت پیگیر احقاق حق آنان است و در این مسیر کوتاهی نخواهد کرد.