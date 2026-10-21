افتتاح خانه محیط زیست در خوابگاه متأهلین دانشگاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، خانه محیط زیست خوابگاه متأهلین دانشگاه تهران با حضور جمعی از مدیران شهری، مسؤولان حوزه محیط زیست و نمایندگان خانه‌های محیط زیست افتتاح شد. این مرکز با هدف تقویت مشارکت محیط‌زیستی، افزایش آگاهی و فراهم‌کردن زمینه اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگی در محیط خوابگاه آغاز به کار کرد.

در این مراسم، پدرام جدی، معاون راهبری و هماهنگی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، حنجنی، مشاور شهردار منطقه ۶، نگاری، رئیس اداره محیط زیست منطقه ۶، خوشخو، رئیس اداره توانمندسازی و مشارکت‌های محیط‌زیستی و پهلوان، دبیرکل خانه‌های محیط زیست حضور داشتند.

جدی در سخنانی، با اشاره به رویکردهای پیش‌بینی‌شده در قرارگاه مردمی «ایران پیروز» و توجه به دو قرارگاه مرتبط با حوزه محیط زیست، بر اهمیت گسترش خانه‌های محیط زیست تأکید کرد.

وی گفت: با هدف پیشبرد اهداف قرارگاه ایران پیروز و با توجه به قرارگاه‌هایی که برای حوزه محیط زیست در نظر گرفته شده، از تأسیس خانه‌های جدید محیط زیست استقبال می‌کنیم. خانه‌های موجود نیز در حال تجهیز هستند تا بتوانیم خدمات بهتر و مؤثرتری به شهروندان ارائه دهیم.

جدی همچنین خانه‌های محیط زیست را بستری برای حضور و مشارکت بیشتر شهروندان در فعالیت‌های محیط‌زیستی دانست و بر ضرورت تقویت ظرفیت این مراکز و فراهم‌کردن امکانات لازم برای ارائه برنامه‌های متنوع تأکید کرد.

در بخش دیگری از این مراسم، حنجنی، مشاور شهردار منطقه ۶، با اعلام آمادگی برای همکاری در توسعه فعالیت‌های خانه محیط زیست، قول مساعد داد تا زمینه تجهیز این مرکز و فضاسازی مناسب خوابگاه متأهلین دانشگاه تهران پیگیری شود.

وی گفت: این همکاری می‌تواند به ایجاد فضایی مناسب‌تر برای برگزاری برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و مشارکتی در حوزه محیط زیست کمک کند.

در ادامه، ملکی، رئیس خانه محیط زیست خوابگاه متأهلین دانشگاه تهران، ضمن معرفی ظرفیت‌ها و کارکردهای این خانه، درباره نقش آن در ارتقای آگاهی محیط‌زیستی ساکنان و ایجاد فرصت برای مشارکت در برنامه‌های مرتبط توضیح داد.

وی همچنین به تشریح برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای فعالیت این مرکز پرداخت و بر استفاده از ظرفیت‌های موجود در خوابگاه برای پیشبرد اهداف محیط‌زیستی تأکید کرد.

افتتاح این خانه، گامی برای گسترش شبکه خانه‌های محیط زیست و فراهم‌کردن زمینه مشارکت بیشتر شهروندان در حفاظت از محیط زیست شهری به شمار می‌رود.