هدف نخست سفر ماکرون به منطقه چه بود؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در تشریح اهداف سفرش به چهار شیخ نشین خلیج فارس گفت: هدف اول این سفر ادامه مذاکرات با ایران بود. هدف دوم این سفر، بررسی موضوع تامین انرژی و هدف سوم، بررسی تامین امنیت عبور محموله‌های تجاری و کاهش هزینه عبور کشتی‌ها بوده است.

وی افزود: فکر می‌کنم در زمینه کاهش هزینه تامین انرژی به اهداف خود دست یافتیم.

رئیس‌ جمهور فرانسه تاکید کرد که ارتباط با واشنگتن و تهران درباره بحران منطقه متوقف نشده است.

وی همچنین گفت فرانسه با تمامی طرف‌ها برای کاهش تنش‌ها گفتگو و از امنیت عربستان و منطقه حمایت می‌کند.

ماکرون درباره لبنان نیز اظهار داشت که فرانسه برای بازگرداندن آرامش و ثبات به این کشور تلاش و از ارتش لبنان حمایت می‌کند.

رئیس جمهور فرانسه مدعی ضرورت خلع سلاح حزب الله شد و بر خروج رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان تاکید کرد.

ماکرون همچنین اعلام کرد که فرانسه با ایتالیا و دیگر طرف‌های بین‌المللی برای جلب حمایت از نیروهای یونیفیل مستقر در لبنان همکاری می‌کند.

ردیس جمهور فرانسه در ادامه گفت که تهران طی ساعات و روزهای آینده پاسخ خود را ارائه خواهد کرد.

وی همچنین تاکید کرد که باید تلاش‌ها برای جلوگیری از تبدیل تنش‌ها به از سرگیری درگیری‌ها دوچندان شود.

او افزود: ممکن است هم‌ زمان با برگزاری انتخابات در اسرائیل و آمریکا، شاهد افزایش بیشتر تنش‌ها باشیم.

رئیس جمهور فرانسه درباره اوضاع داخلی این کشور نیز گفت: ما از روز شنبه اقداماتی را برای مهار تظاهرات و اقدامات خشونت‌آمیز در فرانسه آغاز خواهیم کرد. طرف های خارجی با جعل صحنه‌ها و تصاویر از طریق هوش مصنوعی در تظاهرات فرانسه دخالت کرده‌اند.