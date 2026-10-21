دریافت 14 MB کد مطلب 6985332 https://mehrnews.com/x3dpmP ۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۹ کد مطلب 6985332 فیلم جامعه فیلم جامعه ۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۹ کشاورزان ساروقی در رزمایش ۵۰ هزار نفری جانفدایان ایران کشاورزان ساروقی در رزمایش جانفدایان ایران حضور یافتند؛ رزمایشی که با مشارکت ۵۰ هزار نفر در استان مرکزی برگزار شد. کپی شد مطالب مرتبط پیوند کودک و قهرمانها در فضای بازی ایزدی: وحدت ملی مؤلفه اساسی پیروزی در نبرد سرنوشتساز با استکبار است رژه اقتدار در اراک؛ اجتماع ۵۰ هزار جانفدا خداجو: راهپیمایی ۱۳ آبان با برنامههای ویژه برگزار میشود برچسبها اراک جانفدایان ایران پویش جانفدا
نظر شما