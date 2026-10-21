دریافت 14 MB
کد مطلب 6985332
  1. فیلم
  2. جامعه
۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۹

کشاورزان ساروقی در رزمایش ۵۰ هزار نفری جان‌فدایان ایران

کشاورزان ساروقی در رزمایش ۵۰ هزار نفری جان‌فدایان ایران

کشاورزان ساروقی در رزمایش جان‌فدایان ایران حضور یافتند؛ رزمایشی که با مشارکت ۵۰ هزار نفر در استان مرکزی برگزار شد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید