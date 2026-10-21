اهدای مدال مربی تیم ملی فوتسال بانوان به آستان قدس رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، آمنه محمودی، مربی تیم ملی فوتسال بانوان، مدال طلای رقابت‌های آسیایی سال ۲۰۱۵ خود را به حرم مطهر رضوی اهدا کرد.

مربی تیم ملی فوتسال بانوان از تحقق آرزویی سخن گفت که چند سال در انتظارش بوده است؛ آرزویی که برای او نه صرفاً واگذاری یک نشان قهرمانی، بلکه سپردن بخشی از وجودش به آستان امام رضا (ع)، بود.

وی با اشاره به دشواری تصمیم برای اهدای یکی از ارزشمندترین مدال‌های ورزشی‌اش، گفت: شاید خیلی سخت باشد برای کسی که یکی از ارزشمندترین مدال‌های ورزشی‌اش را گرفته، آن را اهدا کند؛ اما عشق به امام رضا این سختی را شیرینی می‌بخشد.

محمودی با بیان اینکه چند سال در پی تحقق این خواسته بوده است، افزود: ارادت خاصی به امام رضا (ع) دارد و این مدال را هدیه‌ای ناچیز به آستان مقدس حضرت می‌داند؛ امانتی که می‌خواهد در جوار امام رضا (ع)، باقی بماند.

مربی تیم ملی فوتسال بانوان ادامه داد: این یک تکه از قلبم است. شاید دلم بخواهد یک جا امانت بماند پیش آقای امام رضا. من خودم خیلی دلم می‌خواهد خادم امام رضا باشم و این‌طور فکر کردم که شاید هنوز لایقش نیستم، این مدال آنجا کنار آستان امام رضا (ع) باشد و یک امانت باشد؛ شاید یک روزی شایسته‌اش باشم و خادم آقا، بشم.

وی در جمله‌ای که چکیده نگاهش به معنای قهرمانی بود، تصریح کرد: به نظر من، موفقیت رفتن روی سکوی قهرمانی نیست؛ این است که ما بدانیم موفقیت مان را از چه کسی داریم و باید کجا، تقدیم کنیم.

محمودی در پایان، ابراز امیدواری کرد، دعای خیر امام زمان (عج) و امام رضا (ع) در ادامه مسیر زندگی او و دیگر ورزشکاران، همراهشان باشد و چراغ راه هدایتشان، بماند.