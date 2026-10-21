به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع ظهر چهارشنبه در آیین بازگشایی حضوری دانشگاه‌های استان بوشهر در دانشگاه خلیج فارس با تأکید بر لزوم پاسداشت جایگاه علم و دانش اظهار داشت: آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها، فرصتی ارزشمند برای پاسداشت جایگاه علم و دانش و تأکید بر نقش بنیادین دانشگاه در پیشرفت و توسعه پایدار کشور است.

وی افزود: استان بوشهر، با برخورداری از ظرفیت‌های راهبردی در حوزه انرژی، صنعت و اقتصاد دریاپایه، از جایگاهی ممتاز در توسعه ملی برخوردار است و بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، در گرو پیوند مؤثر علم، پژوهش و برنامه‌ریزی توسعه‌ای است.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: دانشگاه خلیج فارس، به‌عنوان یکی از مراکز معتبر علمی جنوب کشور و استادان فرهیخته آن، نقشی شایسته در تربیت نیروی انسانی متخصص، تولید دانش و پیشبرد اهداف توسعه‌ای استان ایفا می‌کنند.

زارع در ادامه یادآور شد: بی‌تردید، تعامل مثبت و سازنده دانشگاه و بخش‌های اجرایی، زمینه‌ساز ارتقای جایگاه علمی و تحقق توسعه پایدار استان خواهد بود.

وی با اشاره به نقش‌آفرینی دانشجویان در آینده کشور ابراز داشت: دانشجویان عزیز، سرمایه‌های ارزشمند انسانی و امیدهای روشن آینده این سرزمین هستند که با تکیه بر دانش، خلاقیت، آرمان‌خواهی و روحیه مسئولیت‌پذیری، می‌توانند نقشی ماندگار در پیشرفت و آبادانی استان بوشهر و اعتلای ایران اسلامی ایفا کنند.

زارع در پایان گفت: معتقدم اعتماد به توانمندی دانشجویان و فراهم‌ساختن زمینه شکوفایی استعدادهای آنان، ضرورتی انکارناپذیر در مسیر ساختن آینده‌ای پرافتخار برای میهن عزیزمان به شمار می‌رود.

بهره‌برداری از استخر سرپوشیده دانشگاه خلیج فارس

در ادامه با حضور استاندار بوشهر و معاون وزیر علوم، استخر سرپوشیده دانشگاه خلیج فارس به بهره‌برداری رسید.

احمد شیرزادی رئیس دانشگاه خلیج فارس در این آیین با تقدیر از حضور استاندار اظهار داشت: استخر سرپوشیده دانشگاه خلیج فارس با زیربنای ۲۶۲۶ مترمربع به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: این استخر دارای جکوزی، سونای خشک، سونای بخار، سکوی تماشاگر و کافی‌شاپ است.

