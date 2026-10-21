هواشناسی: روند کاهشی دمای اصفهان ادامه دارد

مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دما در سراسر مناطق استان در ۲۴ ساعت پیش رو بین یک تا ۲ درجه کاهش دارد، اظهار کرد: بادرود از توابع نطنز با بیشینه دمای ۳۴ درجه و بوئین میاندشت با کمینه دمای چهار درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیت گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) نیز طی ساعات پیش رو بین ۲۹ و ۱۱ درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان خاطرنشان کرد: با گذر ریز موج‌ها تا پایان هفته جاری در بیشتر مناطق استان در ساعات بعدازظهر رشد ابر گاهی وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

معتمدی با بیان اینکه در مناطقی از غرب، شمال، جنوب و تا حدودی مرکز استان در ساعات عصر و شب، بارش رگبار پراکنده و احتمال رعدوبرق وجود دارد، اضافه کرد: اوج فعالیت سامانه بعدازظهر فردا پنجشنبه و در نیمه غربی استان است.