  1. استانها
  2. اصفهان
۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۱

هواشناسی: روند کاهشی دمای اصفهان ادامه دارد

هواشناسی: روند کاهشی دمای اصفهان ادامه دارد

اصفهان- کارشناس مسئول پیش‌یینی اداره کل هواشناسی اصفهان از تداوم روند کاهشی دمای استان طی ۲۴ ساعت پیش رو خبرداد.

مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دما در سراسر مناطق استان در ۲۴ ساعت پیش رو بین یک تا ۲ درجه کاهش دارد، اظهار کرد: بادرود از توابع نطنز با بیشینه دمای ۳۴ درجه و بوئین میاندشت با کمینه دمای چهار درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیت گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) نیز طی ساعات پیش رو بین ۲۹ و ۱۱ درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان خاطرنشان کرد: با گذر ریز موج‌ها تا پایان هفته جاری در بیشتر مناطق استان در ساعات بعدازظهر رشد ابر گاهی وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

معتمدی با بیان اینکه در مناطقی از غرب، شمال، جنوب و تا حدودی مرکز استان در ساعات عصر و شب، بارش رگبار پراکنده و احتمال رعدوبرق وجود دارد، اضافه کرد: اوج فعالیت سامانه بعدازظهر فردا پنجشنبه و در نیمه غربی استان است.

کد مطلب 6985348

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها