به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان سفر استاندار خراسان رضوی به تاجیکستان، تفاهم‌نامه همکاری میان اتاق‌های بازرگانی مشهد و دوشنبه امضا شد. هدف این تفاهم‌نامه توسعه تعاملات تجاری و تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی دو کشور است.

در این نشست، استفاده تجار ایرانی و تاجیکستانی از نرخ‌های داخلی برای حضور در نمایشگاه‌ها و توسعه همکاری‌های نمایشگاهی مورد توافق قرار گرفت. همچنین، زمینه حضور فعالان اقتصادی تاجیکستان در نمایشگاه معدن مشهد بررسی شد.

پذیرش استانداردهای ملی ایران برای کالاهای وارداتی به تاجیکستان نیز مطرح شد. در پایان، از رئیس اتاق بازرگانی دوشنبه و فعالان اقتصادی تاجیکستان برای سفر به خراسان رضوی دعوت شد.