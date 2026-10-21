تظاهرات دانشجویان، معلمان و کارکنان دولت در یونان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دانشجویان، معلمان و کارکنان دولت یونان روز چهارشنبه در آتن و تسالونیکی تجمع می‌کنند تا به افزایش هزینه‌های زندگی و کمبود بودجه آموزش اعتراض کنند.

کاتیا کوبوسیدو، رئیس اتحادیه دانشجویی دانشگاه ارسطو در تسالونیکی گفت معترضان در یونان نیز مانند فرانسه خواستار آموزش عمومی و رایگان هستند و این اعتراضات به یک تجمع محدود نخواهد شد.

ده‌ها دانشجو روز سه‌شنبه در میدان سینتاگما در مقابل پارلمان آتن و همچنین در یکی از خیابان‌های پیاده‌راه تسالونیکی چادر برپا کردند. اتحادیه کارکنان دولت نیز فراخوان اعتصاب و تجمع در آتن داده است.

دانش‌آموزان مقاطع متوسطه و معلمان به کمبود امکانات و نیروی انسانی و افزایش ناکافی هزینه‌های عمومی آموزش اعتراض دارند.

دولت محافظه‌کار یونان تلاش کرده است از مقایسه این اعتراضات با ناآرامی‌های اخیر فرانسه جلوگیری کند. نخست‌وزیر یونان روز دوشنبه گفت کشورش هرگز به دوران ناآرامی‌های گسترده اجتماعی در جریان بحران مالی بیش از یک دهه پیش بازنخواهد گشت.