موانع فراروی تولید و اشتغال در نوشهر رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ جهانشاهی ظهر چهارشنبه در جلسه گروه کاری اشتغال شهرستان با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی نوشهر اظهار کرد: توسعه اشتغال و رونق تولید نیازمند برنامه‌ریزی هدفمند، پیگیری مستمر و همکاری مؤثر دستگاه‌های مسئول است و باید از توانمندی‌های موجود شهرستان برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی استفاده کرد.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های بخش کجور در حوزه‌های شهرک صنعتی، کشاورزی، دامپروری و صنایع وابسته، خواستار شناسایی مشکلات و رفع محدودیت‌های موجود برای توسعه فعالیت‌های تولیدی در این منطقه شد.

فرماندار نوشهر همچنین ظرفیت روستاهای دارای ثبت جهانی را فرصتی برای تقویت گردشگری و رونق کسب‌وکارهای محلی دانست و بر ضرورت بهبود زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت خدمات گردشگری تأکید کرد.

وی افزود: آموزش نیروی انسانی در حوزه گردشگری باید متناسب با نیازهای این بخش باشد و اداره فنی و حرفه‌ای با ارائه آموزش‌های کاربردی در زمینه میزبانی، نحوه تعامل با گردشگران، آداب ارتباطی و کیفیت خدمات‌رسانی می‌تواند در ارتقای سطح خدمات و افزایش رضایت گردشگران نقش مؤثری ایفا کند.

جهانشاهی با تأکید بر مسئولیت مدیران دستگاه‌های اجرایی در پیگیری امور و اجرای مصوبات، تصریح کرد: مدیران باید در چارچوب قوانین و مقررات، مسائل و مشکلات مردم را با جدیت دنبال کنند و هدف از برگزاری جلسات کارگروه، شناسایی موانع و دستیابی به راهکارهای عملی برای حل مشکلات و تسریع در اجرای برنامه‌هاست.

وی همچنین بر ضرورت برگزاری منظم و هفتگی جلسات گروه کاری اشتغال تأکید کرد و خواستار ارائه گزارش مستند دستگاه‌های مسئول درباره میزان تحقق تعهدات اشتغال، عملکرد انجام‌شده و دلایل عقب‌ماندگی احتمالی از برنامه‌ها شد.

فرماندار نوشهر با اشاره به اهمیت تأمین منابع مالی طرح‌های اشتغال‌زا نیز اعلام کرد که در جلسه آینده از رؤسای بانک‌ها دعوت خواهد شد تا موانع و مشکلات مربوط به تسهیلات و تأمین مالی این طرح‌ها بررسی و برای رفع آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

در ادامه این نشست، نعمت‌زاده، معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری نوشهر، بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، ارزیابی دقیق عملکردها و پیگیری مصوبات کارگروه تأکید کرد و خواستار شناسایی موانع اجرایی و بانکی و ارائه راهکارهای عملی برای افزایش میزان تحقق تعهدات اشتغال شد.

در پایان جلسه، بر تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، پیگیری مستمر طرح‌های اشتغال‌زا، رفع موانع تولید، استفاده از ظرفیت‌های بومی و توسعه گردشگری به‌عنوان محورهای مؤثر در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در شهرستان نوشهر تأکید شد.