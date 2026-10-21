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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۸

رئیس واحد برتر جهاددانشگاهی کشور در شاخص‌های توسعه آموزشی معرفی شد

رئیس واحد برتر جهاددانشگاهی کشور در شاخص‌های توسعه آموزشی معرفی شد

رئیس جهاددانشگاهی هنر، به‌عنوان رییس واحد برتر کشور در شاخص‌های توسعه زیرساخت آموزشی، توسعه آموزش‌های تخصصی و توسعه همکاری‌های بین‌واحدی شناخته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازجهاددانشگاهی هنر، در پنجاه‌ و سومین گردهمایی سراسری معاونان آموزشی جهاددانشگاهی که در برج علم و فناوری سازمان جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه در حال برگزاری است، از عملکرد واحد هنر این نهاد در شاخص‌های توسعه زیرساخت آموزشی، توسعه آموزش‌های تخصصی و توسعه همکاری‌های بین‌واحدی تقدیر به عمل آمد.

در این مراسم، امین مختاری، رییس جهاد دانشگاهی هنر، به پاس عملکرد این واحد در شاخص‌های یادشده، لوح سپاس دریافت کرد. در بخشی از این تقدیرنامه آمده است:

«این موفقیت، گواهی ارزشمند بر اثربخشی رویکرد مدیریتی و تلاش‌های هدفمند آن واحد در مسیر تحقق اهداف و ماموریت‌های جهاددانشگاهی است.»

همچنین در این تقدیرنامه، ضمن ارج نهادن به شایستگی‌های مدیریتی مختاری، بر نقش همت، تعهد و همراهی سرمایه انسانی توانمند این واحد در پیشبرد اهداف و ارتقای جایگاه جهاددانشگاهی تاکید شده است.

کد مطلب 6985358
زهرا سیفی

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