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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۲

رضا بهبودی و داریوش موفق با «گزارش لیر» همراه شدند

رضا بهبودی و داریوش موفق با «گزارش لیر» همراه شدند

داریوش موفق و رضا بهبودی در نمایش «گزارش لیر» به کارگردانی میلاد نیک‌آبادی از پنجشنبه ۷ آبان روی صحنه می‌روند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور ارتباطات و رسانه‌ پروژه، داریوش موفق در نقش «لیر شاه» و رضا بهبودی در نقش «ادموند» با گروه بازیگران اجرای «گزارش لیر» همراه شدند.

داریوش موفق در سال ۱۳۸۷ برای ایفای نقش در نمایش «شب‌های آوینیون» به کارگردانی کوروش نریمانی جایزه بازیگری جشنواره تئاتر فجر را دریافت کرده است. وی تجربه سال‌ها همکاری با گروه تئاتر «لیو» به سرپرستی محمدحسن معجونی و همچنین کارگردانان مطرح تئاتر و سینمای ایران را در کارنامه دارد.

رضا بهبودی نیز از اعضای اولیه گروه تئاتر «لیو» است که سال‌ها حضور روی صحنه و تدریس بازیگری را تجربه کرده است. وی فعالیت جدی تئاتری خود را در دهه ۷۰ با حضور در جشنواره تئاتر دانشگاهی (۱۳۷۳) آغاز کرد و سال ۱۳۷۶ در نمایش «بینوایان» به کارگردانی بهروز غریب‌پور به صحنه رفت. بهبودی در مسیر هنری خود همکاری با کارگردانانی چون محمدحسن معجونی، علی‌اکبر علیزاد، همایون غنی‌زاده، آروند دشت‌آرای، رضا حداد، پارسا پیروزفر را در کارنامه دارد.

اجراهای «گزارش لیر» نوشته بهزاد آقاجمالی به کارگردانی میلاد نیک‌آبادی از پنجشنبه ۷ آبان در سالن دکر مجموعه باغ کتاب تهران شروع می‌شود.

کد مطلب 6985360

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