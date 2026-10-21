اراکی: عدالت مالیاتی و اصلاح فرایندها موجب کاهش نارضایتی مردم می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محسن محسن اراکی پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار با رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با قدردانی از اقدامات این سازمان، اصلاح رویه‌ها و توجه به تحقق عدالت در نظام مالیاتی را از جمله اقدامات مؤثر در کاهش نارضایتی عمومی دانست.



عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: مجموعه اقداماتی که در زمینه اصلاح فرایندها و رعایت عدالت مالیاتی انجام شده، موجب کاهش نارضایتی مردم شده است و این رویکرد شایسته تقدیر است.



وی همچنین با اشاره به مبانی فقهی نظام مالیاتی خاطرنشان کرد: در فقه اسلامی، موضوعات و احکام مرتبط با مالیات با دقت مورد بررسی قرار گرفته و ظرفیت‌های قابل توجهی برای طراحی و استقرار یک نظام مالیاتی جامع بر پایه مبانی اسلامی وجود دارد.



آیت‌الله اراکی با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، بر جایگاه مبانی فقهی در بررسی مسائل مرتبط با نظام مالیاتی تأکید کرد.