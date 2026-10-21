مریم محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌ریزی برای اجرای برنامه‌های هفته نوجوان گفت: در این طرح، نوجوانان توانمند در حوزه‌های علمی، هنری و ورزشی، مجریان اصلی برنامه‌ها در مدارس خواهند بود و مجموعه‌های مردمی نقش راهبری و پشتیبانی را بر عهده دارند.

وی افزود: بر اساس این طرح، هر مجموعه مردمی متناسب با ظرفیت اجرایی خود، سه تا چهار مدرسه یا تعداد بیشتری را برای اجرای برنامه هماهنگ می‌کند و سازمان تبلیغات اسلامی نیز با انجام هماهنگی‌های لازم با مدارس، دریافت مجوزها و تأمین امکانات اولیه، زمینه اجرای این برنامه‌ها را فراهم می‌کند.

محمدزاده با تأکید بر ضرورت نقش‌آفرینی مستقیم نوجوانان در اجرای برنامه‌ها بیان کرد: مجموعه‌های مردمی باید نوجوانان مستعد و توانمند خود را در زمینه‌های مختلف شناسایی کنند و با بهره‌گیری از ظرفیت افرادی که در حوزه‌های علمی، هنری و ورزشی موفق به کسب مقام شده‌اند، برنامه‌های متناسب با توانایی‌های نوجوانان را در مدارس اجرا کنند.

مسئول بنیاد ملی نوجوانان در فارس ادامه داد: هدف از اجرای این طرح، علاوه بر ایجاد فرصت حضور و فعالیت نوجوانان در مدارس، شناسایی استعدادها و فراهم کردن زمینه مشارکت مؤثر آنان در برنامه‌های فرهنگی و تربیتی است.

وی با اشاره به برگزاری دومین نشست هماهنگی با مجموعه‌های برگزیده مردمی فعال در حوزه نوجوان گفت: در این نشست، جزئیات برنامه‌های هفته نوجوان و نحوه مشارکت مجموعه‌ها تشریح شد و مقرر شده است مجموعه‌های شرکت‌کننده، برنامه‌های پیشنهادی و مدارس مورد نظر خود را مطابق زمان‌بندی تعیین‌شده اعلام کنند.

محمدزاده با بیان اینکه عملکرد مجموعه‌های شرکت‌کننده بر اساس شاخص‌ها و امتیازهای مشخص ارزیابی می‌شود، افزود: برای داوری برنامه‌ها نیز از ظرفیت خود نوجوانان استفاده خواهد شد تا تیم داوری با مشارکت آنان شکل بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: در پایان این فرایند، مجموعه‌های برتر در حوزه‌های مختلف بر اساس امتیازهای کسب‌شده معرفی می‌شوند و از نوجوانان فعال این مجموعه‌ها با اهدای جوایز و تقدیر، تجلیل خواهد شد.

