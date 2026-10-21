به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین بساطی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی‌شهر با اشاره به موقعیت فرهنگی و مذهبی این خطه اظهار کرد: شهرستان خمینی‌شهر با پیشینه‌ای درخشان در ولایت‌مداری، روحیه انقلابی، فرهنگ شهادت و مجالس حسینی، همواره تکیه‌گاهی مستحکم برای پلیس بوده است؛ در رخدادها و فتنه‌انگیزی‌های طراحی‌شده توسط دشمنان نیز همین بصیرت، هوشیاری و زمان‌شناسی مردم باعث شد تا این شهرستان کمترین آسیب را متحمل شود.

وی با ارج نهادن به پایداری مردم مؤمن که بیش از ۲۳۰ شب در میدان حضور داشته‌اند، گفت: «این پشتوانه مردمی، سرمایه‌ای کم‌نظیر برای نظام مقدس جمهوری اسلامی است. وظیفه ما پاسداری شبانه‌روزی و با تمام توان از این امنیت است تا مردم در آرامش خاطر به سر ببرند.»

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان با تبیین رویکرد خصمانه مستکبران در مواجهه با استقلال کشور تصریح کرد: دشمن با ایرانی مستقل، مقتدر، پیشرفته و متکی به دانش بومی مخالفت دارد و در پی کشاندن میهن به وابستگی است؛ با این حال، به برکت هدایت‌های رهبری و مجاهدت ایثارگرانه نیروهای مسلح، هیمنه ابرقدرت‌های مدعی در هم شکسته و الگوی مقاومت ملت ایران مایه حسرت و غبطه دیگر ملت‌ها شده است.

سردار بساطی با اشاره به هجمه‌ها به زیرساخت‌های پلیس در وقایع اخیر افزود: «دشمن در جریان حوادث اخیر خسارات متعددی به مقرهای انتظامی وارد کرد تا چرخه انتظام‌بخشی شهرها را مختل سازد، اما با تدابیر سلسله‌مراتب فرماندهی، خدمات‌رسانی پلیس به مردم حتی برای یک لحظه تعطیل نشد و به‌زودی تمامی مراکز آسیب‌دیده با توان مضاعف نوسازی و بازسازی خواهند شد.»

وی با یادآوری سوءاستفاده سرویس‌های معاند از عناصر هنجارشکن تأکید کرد: اراذل و اوباش، مرتکبان جرایم تکراری و دارندگان سلاح غیرمجاز به‌صورت دقیق و سامان‌یافته در تور اطلاعاتی پلیس قرار دارند؛ با این افراد اتمام حجت می‌کنیم که در صورت کوچک‌ترین تحرک شرارت‌آمیز یا مقاومت در برابر مأموران، پاسخ پلیس قاطع، پشیمان‌کننده و در چارچوب قانون خواهد بود.

این مقام ارشد انتظامی استان اصفهان برخورد با عوامل مخل نظم عمومی را در اولویت دانست و گفت: شناسایی و برخورد بازدارنده با اراذل، اوباش و وابستگان به سناریوهای دشمن، اولویت انکارناپذیر پلیس اصفهان است و هرگز به احدی اجازه نخواهیم داد امنیت روانی و جانی شهروندان را خدشه‌دار کند.

سردار بساطی در بخش دیگری از سخنان خود از تشدید تدابیر عملیاتی برای مقابله با جرایم مالی خبر داد و گفت: طرح ویژه، متمرکز و چندلایه کنترل سارقان به‌عنف، سارقان درحرکت و زنجیره مالخران—به‌ویژه در پوشش مراکز خرید و فروش ضایعات—از آبان‌ماه سال جاری با محوریت پلیس آگاهی استان اصفهان در تمامی شهرستان‌ها از جمله خمینی‌شهر کلید می‌خورد.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان در پایان با تمجید از تلاش‌های فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی‌شهر در پایش و ارتقای متغیرهای امنیتی خاطرنشان کرد: با تداوم برنامه‌های هدفمند و بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی، شاخص‌های امنیتی روند ارتقای چشمگیری را تجربه کرده‌اند و تلاش مجموعه فرماندهی استان بر تقویت توان عملیاتی و استمرار کاهش وقوع سرقت‌ها و جرایم متمرکز است.