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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۶

کاهش زمان صدور گواهی استاندارد واردات کردستان به ۲ روز

کاهش زمان صدور گواهی استاندارد واردات کردستان به ۲ روز

سنندج- مدیرکل استاندارد کردستان از کاهش زمان صدور گواهی‌نامه‌های وارداتی به دو روز و ایجاد آزمایشگاه مرجع لوازم خانگی در مرز باشماق خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سحری ظهر چهارشنبه در آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد در سنندج، توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی را یکی از محورهای مهم فعالیت این اداره‌کل دانست و اظهار کرد: تقویت امکانات تخصصی در مرزهای تجاری می‌تواند روند ارزیابی کالاها را بهبود بخشد و از طولانی شدن فرآیندهای بازرگانی جلوگیری کند.

وی از تأیید صلاحیت یک آزمایشگاه در حوزه فرآورده‌ها و مشتقات نفتی در مرز باشماق خبر داد و افزود: این آزمایشگاه موفق به دریافت گواهی‌نامه استاندارد ۱۷۰۲۵ شده است.

مدیرکل استاندارد کردستان همچنین سه اقدام شاخص این مجموعه در سال جاری را کسب رتبه نخست در درگاه ملی مجوزها میان دستگاه‌های اجرایی، ایجاد آزمایشگاه مرجع لوازم خانگی در مرز باشماق و کاهش زمان صدور گواهی‌نامه‌های وارداتی به دو روز عنوان کرد.

سحری با اشاره به نقش آزمایشگاه مرجع لوازم خانگی در تسهیل مبادلات تجاری گفت: ایجاد این مرکز با هدف پشتیبانی از صادرکنندگان و واردکنندگان انجام شده و افتتاح آن برای هفته استاندارد برنامه‌ریزی شده است.

وی با تأکید بر اهمیت توسعه خدمات تخصصی در مرزهای استان خاطرنشان کرد: دسترسی به امکانات آزمایشگاهی در محل انجام مبادلات می‌تواند به کوتاه‌تر شدن زمان ارزیابی کالاها کمک کند؛ مشروط بر آنکه دقت آزمون‌ها و الزامات فنی استاندارد نیز به‌طور کامل رعایت شود.

کد مطلب 6985368

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